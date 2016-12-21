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Таки 20 любопытных анекдотов из Одессы, шоб вы полюбили эту жизнь
21.12.2016 14:17 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает обаятельные одесские анекдоты, которые развеселят даже самого грустного человека!
— Фимочка, перестань таки быть таким жадным.
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Если вам всё надоело и вы хотите куда-нибудь уехать, то собирайте чемодан и езжайте прямиком в Одессу! В этом городе вам точно не дадут заскучать колоритные...
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