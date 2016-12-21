﻿﻿ Таки 20 любопытных анекдотов из Одессы, шоб вы полюбили эту жизнь. 21.by
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Таки 20 любопытных анекдотов из Одессы, шоб вы полюбили эту жизнь

21.12.2016 14:17 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает обаятельные одесские анекдоты, которые развеселят даже самого грустного человека!

Таки 20 любопытных анекдотов из Одессы, шоб вы полюбили эту жизнь

— Фимочка, перестань таки быть таким жадным.
— А шо мне за это будет?

 
 
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