Крысы-саперы, разыскивающие по запаху взрывные устройства, способны спасти тысячи человек во всем мире от смерти и увечий. Бельгийская негосударственная организация « APOPO » (АПОПО) занимается особой подготовкой гигантских африканских сумчатых крыс, обучая животных обнаруживать мины. Представители АРОРО мечтают, что однажды благодаря их стараниям станет возможно предотвратить множество несчастных случаев. И их надежды нельзя назвать безосновательными: начиная с 1997 года «сотрудничающие» с организацией крысы показывают высокую эффективность в поисках мин, обрабатывая 200 квадратных метров за 20 минут (тогда как оснащенный передовыми детекторами человек тратит на подобную площадь около 25 часов).





Ни один из героических грызунов не погиб при исполнении служебных обязанностей. Среднестатистической мине для детонации требуется взаимодействие с телом, весящим 5 кг и более. Однако вес наших шустрых маленьких саперов едва ли превышает полтора килограмма, что позволяет им безопасно маневрировать во взрывоопасных местах. Помимо этого на нежные крысиные уши специалисты заботливо наносят солнцезащитный крем, дабы не допустить риска развития у зверьков рака кожи. Когда крыса достигает «пенсионного» возраста либо выказывает нежелание более продолжать свою саперную деятельность, она отправляется в отставку на заслуженный покой, проводя остаток жизни как обычное животное.

В 2013 году ежедневно в мире происходило около 9 несчастных случаев с участием мин.





Смелые крысы помогают очистить Африку от этого смертоносного оружия.





В ходе саперной деятельности не пострадал ни один грызун.





Средняя мина взрывается при взаимодействии с пятикилограммовым телом, тогда как большинство сумчатых крыс весит не более 1,5 кг.





Крысы-саперы проявляют в работе куда большую эффективность по сравнению с человеком.





Они легко прочесывают 200 квадратных метров всего за 20 минут.





Человеку требуется 25 часов работы, чтобы сделать то же самое.





Для полноценной защиты животных при работе на ярком солнце люди наносят им на кожу ушей специальный крем.





Если крыса все же заболевает раком кожи, ее оперируют.





На подготовку каждого маленького героя требуется 6000 евро.





Крысы уходят на пенсию после 4-5 лет работы либо когда они теряют интерес к своей деятельности.





На пенсии грызуны вволю лакомятся вкусными фруктами.





Кстати, любой человек может обратиться в организацию АРОРО и приютить маленького героя в отставке у себя дома, платя в месяц 5 евро.

Текст: Flytothesky.ru