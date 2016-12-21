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Героические грызуны: крысы-саперы спасают тысячи жизней

21.12.2016 13:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Крысы-саперы, разыскивающие по запаху взрывные устройства, способны спасти тысячи человек во всем мире от смерти и увечий. Бельгийская негосударственная организация «APOPO» (АПОПО) занимается особой подготовкой гигантских африканских сумчатых крыс, обучая животных обнаруживать мины. Представители АРОРО мечтают, что однажды благодаря их стараниям станет возможно предотвратить множество несчастных случаев. И их надежды нельзя назвать безосновательными: начиная с 1997 года «сотрудничающие» с организацией крысы показывают высокую эффективность в поисках мин, обрабатывая 200 квадратных метров за 20 минут (тогда как оснащенный передовыми детекторами человек тратит на подобную площадь около 25 часов).

Героические грызуны: крысы-саперы спасают тысячи жизней

Ни один из героических грызунов не погиб при исполнении служебных обязанностей. Среднестатистической мине для детонации требуется взаимодействие с телом, весящим 5 кг и более. Однако вес наших шустрых маленьких саперов едва ли превышает полтора килограмма, что позволяет им безопасно маневрировать во взрывоопасных местах. Помимо этого на нежные крысиные уши специалисты заботливо наносят солнцезащитный крем, дабы не допустить риска развития у зверьков рака кожи. Когда крыса достигает «пенсионного» возраста либо выказывает нежелание более продолжать свою саперную деятельность, она отправляется в отставку на заслуженный покой, проводя остаток жизни как обычное животное.

В 2013 году ежедневно в мире происходило около 9 несчастных случаев с участием мин.

Героические грызуны: крысы-саперы спасают тысячи жизней

Смелые крысы помогают очистить Африку от этого смертоносного оружия.

Героические грызуны: крысы-саперы спасают тысячи жизней

В ходе саперной деятельности не пострадал ни один грызун.

Героические грызуны: крысы-саперы спасают тысячи жизней

Средняя мина взрывается при взаимодействии с пятикилограммовым телом, тогда как большинство сумчатых крыс весит не более 1,5 кг.

Героические грызуны: крысы-саперы спасают тысячи жизней

Крысы-саперы проявляют в работе куда большую эффективность по сравнению с человеком.

Героические грызуны: крысы-саперы спасают тысячи жизней

Они легко прочесывают 200 квадратных метров всего за 20 минут.

Героические грызуны: крысы-саперы спасают тысячи жизней

Человеку требуется 25 часов работы, чтобы сделать то же самое.

Героические грызуны: крысы-саперы спасают тысячи жизней

Для полноценной защиты животных при работе на ярком солнце люди наносят им на кожу ушей специальный крем.

Героические грызуны: крысы-саперы спасают тысячи жизней

Если крыса все же заболевает раком кожи, ее оперируют.

Героические грызуны: крысы-саперы спасают тысячи жизней

На подготовку каждого маленького героя требуется 6000 евро.

Героические грызуны: крысы-саперы спасают тысячи жизней

Крысы уходят на пенсию после 4-5 лет работы либо когда они теряют интерес к своей деятельности.

Героические грызуны: крысы-саперы спасают тысячи жизней

На пенсии грызуны вволю лакомятся вкусными фруктами.

Героические грызуны: крысы-саперы спасают тысячи жизней

Кстати, любой человек может обратиться в организацию АРОРО и приютить маленького героя в отставке у себя дома, платя в месяц 5 евро.

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Крысы-саперы, разыскивающие по запаху взрывные устройства, способны спасти тысячи человек во всем мире от смерти и увечий. Бельгийская негосударственная...

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