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Самые удивительные минералы
21.12.2016 13:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Недра нашей планеты таят несметные сокровища – минералы. Их неописуемое разнообразие и красота всегда покоряли человеческие сердца. Предлагаем полюбоваться подборкой этих прекрасных образцов застывшей природной гармонии.
1. Окаменелое дерево с опаловыми прожилками
При определенных условиях фрагменты поваленного дерева не истлевают, а минерализуются, превращаясь в настоящие камни причудливой формы. Для этого требуются сотни лет и отсутствие доступа воздуха к материалу, в результате чего получается уникальный минерал, напоминающий осколки обледеневшего дерева, испещренные сверкающими вкраплениями опала или халцедона.
2. Уваровит
Обнаруженный в 19-м веке в Сибири камень, относящийся к гранатам, прозвали в народе «уральский изумруд». Завораживающий зеленый цвет придает минералу хром. В природе он встречается крайне редко, а немногочисленные находки имеют весьма скромные размеры. Кстати, именно этот минерал подразумевал Александр Куприн в своем произведении «Гранатовый браслет».
3. Флюорит
Этот минерал, издавна используемый в декоративных целях и услаждавший взгляды высшего общества грациозными полупрозрачными вазочками и статуэтками, светящимися в темноте, в настоящее время нашел себе и более прикладное применение в оптике, став отличным материалом для создания линз.
4. Кеммерерит
Весьма хрупкий камень цвета фуксии – кеммерерит – считается коллекционным. Чтобы сделать из него ювелирное украшение, мастеру нужно приложить всю свою щепетильность и точность. По этой причине стоимость обработанного минерала крайне высока.
5. Гематит, рутил и полевой шпат
Способность черного минерала гематита при обработке окрашивать воду в кроваво-красный цвет стала причиной многих неискоренимых суеверий относительно этого камня. Но популярен он не только поэтому – гематит очень распространен в природе и используется помимо декоративных во многих прикладных сферах.
6. Торбернит
Сколь завораживающе красив этот минерал, столь же он и смертельно опасен. Призмы кристаллов торбернита содержат уран и способны вызвать у человека рак. Кроме того, при нагревании эти камни начинают медленно испускать опаснейший для здоровья газ радон.
7. Клиноклаз
Редкий кристалл клиноклаз имеет один небольшой секрет – при нагревании этот изысканно красивый минерал выделяет чесночный запах.
8. Белый барит, усыпанный кристаллами ванадинита
Свое имя ванадинит получил в честь скандинавской богини красоты Ванадис. Этот минерал – один из самых тяжелых на планете, поскольку он отличается высоким содержанием свинца. Хранить кристаллы ванадинита стоит подальше от солнечных лучей, так как они склонны темнеть под их воздействием.
9. Ископаемое яйцо? Нет – жеода с опаловой сердцевиной
В местах, богатых полезными ископаемыми, можно найти жеоды – геологические образования, представляющие собой полости, таящие внутри разнообразные минералы. На срезах и сколах жеоды могут выглядеть крайне диковинно и привлекательно.
10. Серебристый стибнит с баритом
Стибнит является сульфидом сурьмы, однако кажется, что он состоит из серебра высокой пробы. Благодаря этому сходству однажды кто-то решил делать из этого материала элитные столовые приборы. И это была очень плохая идея… Кристаллы сурьмы вызывают сильнейшее отравление, даже после контакта с кожей необходимо тщательно промыть ее с мылом.
11. Халькантит
Очаровывающая красота этих кристаллов скрывает смертельную опасность: оказавшись в жидкой среде, медь, содержащаяся в этом минерале, начинает стремительно растворяться, грозя всему живому, оказавшемуся на ее пути. Всего один небольшой синий камешек способен погубить целый пруд со всей его флорой и фауной, так что стоит относиться к нему крайне осторожно.
12. Какоксенит
Выполняя роль включения, этот редкий минерал способен придать кварцу и аметисту неповторимую расцветку и более высокую стоимость. Как представитель игольчатых кристаллов, какоксенит невероятно хрупок.
13. Лабрадорит
Добываемый в северных регионах минерал своим видом будто бы отражает небо, под которым он был найден: цветные переливы на фоне испещренной искристыми звездами темноты камня напоминают северное сияние, полыхающее долгой полярной ночью.
14. Черный опал
Самая ценная разновидность опалов. Несмотря на слово «черный» в названии, наибольшую стоимость этот минерал получает, если обладает разноцветной искристостью на темном фоне. Чем разнообразней оттенки его сияния – тем выше цена.
15. Купросклодовскит
Игольчатые кристаллы купросклодовскита привлекают восхищенное внимание глубиной и разнообразием своей зеленой расцветки, а также занятной формой. Однако этот минерал добывается в урановых месторождениях и отличается высокой радиоактивностью и его следует держать подальше не только от живых существ, но и даже от других минералов.
16. Синий галит и сильвит
Молочно-белый или беловатый сильвит часто обнаруживают в вулканах, а синий галит (хлорид натрия) – в осадочных породах.
17. Висмут
Искусственно выращиваемые кристаллы висмута имеют узнаваемый радужный блеск на своей темной поверхности. Такой эффект возникает из-за покрывающей ее оксидной пленки. Кстати, оксид-хлорид висмута применяется при создании лаков для ногтей как средство для придания им блеска.
18. Опал
Благородный драгоценный камень опал требователен к окружающей его влажности: при долгом пребывании в излишне засушливых условиях он может потускнеть и даже растрескаться. По этой причине опалы стоит изредка «купать» в чистой воде, а также почаще носить, если они представлены в виде ювелирного украшения, чтобы камни насыщались влагой, исходящей от человеческого тела.
19. Турмалин
Сочные красные и розовые цвета, плавные переходы оттенков с самыми неожиданными диапазонами делают турмалин одним из популярнейших коллекционных минералов. По данным историков именно такие камни венчали многие украшения и аксессуары членов королевских семей и именитых особ: от Екатерины Второй до Тамерлана.
20. Байлдонит
Своим цветом редкий кристалл байлдонит обязан содержащейся в его составе меди, а блеском – высокому проценту свинца.
21. Осмий
Имея статус самого плотного натурального вещества, осмий крайне трудно поддается какой-либо обработке. Широкое применение этого металла в медицине, производстве и оборонной промышленности делает спрос на него невероятно высоким. А при условии редкости осмия в природе стоимость одного грамма его изотопа в настоящее время равняется двадцати тысячам долларов.
22. Малахит
Причудливость расположения медных наслоений в пустотах карстовых пещер, где зарождается малахит, определяет будущую структуру его узоров. Они могут быть представлены концентрическими кругами, звездчатыми россыпями или хаотичными ленточными рисунками. Возраст бус из малахита, найденных в древнем городе Иерихоне, археологи определяют в 9 тысяч лет.
23. Эммонсит
Довольно редкий минерал эммонсит, представленный в виде небольших игольчатых кристаллов со стеклянным блеском, встречается на рудниках Северной и Южной Америки.
24. Аквамарин на калиевой слюде
За подобие граней чистейшим морским волнам римский мыслитель Плиний Старший дал этому благородному камню название «аквамарин». Более синие аквамарины ценятся дороже, чем зеленоватые. Этот минерал пользуется большой популярностью у дизайнеров и любителей украшений, а его высочайшая прочность как нельзя кстати помогает создавать ювелирные изделия любой конфигурации.
25. Метеорит палласит
Немецкий ученый Паллас в 1777 году доставил в музей Кунсткамера образцы редкого металла, обнаруженного в Красноярске на месте падения метеорита. Вскоре в Петербург была переправлена вся глыба внеземного происхождения весом 687 кг. Этот материал получил название «палласово железо» или палласит. Аналогичного ему вещества из тех, что добываются на нашей планете, не найдено. По оценкам специалистов этот метеорит представляет собой железно-никелевую основу с многочисленными вкраплениями кристаллов оливина.
26. Болеит
Небольшие кубические кристаллы синего цвета – болеиты – особенно ценятся в странах Южной и Северной Америки. В России пока что этот редкий минерал в ходу замечен не был.
27. Крокоит
Название «крокоит» происходит от древнегреческого слова, означающего «шафран», поскольку сходство поверхности кристалла с этой пряностью заметна невооруженным взглядом. Красная свинцовая руда, коей является этот минерал, представляет особую ценность для коллекционеров и знатоков.
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Недра нашей планеты таят несметные сокровища – минералы. Их неописуемое разнообразие и красота всегда покоряли человеческие сердца. Предлагаем полюбоваться...
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