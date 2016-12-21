Недра нашей планеты таят несметные сокровища – минералы. Их неописуемое разнообразие и ‎красота всегда покоряли человеческие сердца. Предлагаем полюбоваться подборкой этих ‎прекрасных образцов застывшей природной гармонии.‎

‎ 1. Окаменелое дерево с опаловыми прожилками

При определенных условиях фрагменты поваленного дерева не истлевают, а минерализуются, ‎превращаясь в настоящие камни причудливой формы. Для этого требуются сотни лет и ‎отсутствие доступа воздуха к материалу, в результате чего получается уникальный минерал, ‎напоминающий осколки обледеневшего дерева, испещренные сверкающими вкраплениями ‎опала или халцедона.‎







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‎2. Уваровит

Обнаруженный в 19-м веке в Сибири камень, относящийся к гранатам, прозвали в народе ‎‎«уральский изумруд». Завораживающий зеленый цвет придает минералу хром. В природе он ‎встречается крайне редко, а немногочисленные находки имеют весьма скромные размеры. ‎Кстати, именно этот минерал подразумевал Александр Куприн в своем произведении ‎‎«Гранатовый браслет».‎



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‎3. Флюорит

Этот минерал, издавна используемый в декоративных целях и услаждавший взгляды высшего ‎общества грациозными полупрозрачными вазочками и статуэтками, светящимися в темноте, в ‎настоящее время нашел себе и более прикладное применение в оптике, став отличным ‎материалом для создания линз.‎



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‎4. Кеммерерит

Весьма хрупкий камень цвета фуксии – кеммерерит – считается коллекционным. Чтобы сделать ‎из него ювелирное украшение, мастеру нужно приложить всю свою щепетильность и точность. ‎По этой причине стоимость обработанного минерала крайне высока.‎



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‎5. Гематит, рутил и полевой шпат

Способность черного минерала гематита при обработке окрашивать воду в кроваво-красный ‎цвет стала причиной многих неискоренимых суеверий относительно этого камня. Но популярен ‎он не только поэтому – гематит очень распространен в природе и используется помимо ‎декоративных во многих прикладных сферах.‎



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‎6. Торбернит

Сколь завораживающе красив этот минерал, столь же он и смертельно опасен. Призмы ‎кристаллов торбернита содержат уран и способны вызвать у человека рак. Кроме того, при ‎нагревании эти камни начинают медленно испускать опаснейший для здоровья газ радон.‎



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‎7. Клиноклаз‎

Редкий кристалл клиноклаз имеет один небольшой секрет – при нагревании этот изысканно ‎красивый минерал выделяет чесночный запах.‎



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‎8. Белый барит, усыпанный кристаллами ванадинита ‎

Свое имя ванадинит получил в честь скандинавской богини красоты Ванадис. Этот минерал – ‎один из самых тяжелых на планете, поскольку он отличается высоким содержанием свинца. ‎Хранить кристаллы ванадинита стоит подальше от солнечных лучей, так как они склонны ‎темнеть под их воздействием.‎



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‎9. Ископаемое яйцо? Нет – жеода с опаловой сердцевиной

В местах, богатых полезными ископаемыми, можно найти жеоды – геологические образования, ‎представляющие собой полости, таящие внутри разнообразные минералы. На срезах и сколах ‎жеоды могут выглядеть крайне диковинно и привлекательно.‎







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‎10. Серебристый стибнит с баритом

Стибнит является сульфидом сурьмы, однако кажется, что он состоит из серебра высокой пробы. ‎Благодаря этому сходству однажды кто-то решил делать из этого материала элитные столовые ‎приборы. И это была очень плохая идея… Кристаллы сурьмы вызывают сильнейшее ‎отравление, даже после контакта с кожей необходимо тщательно промыть ее с мылом.‎



wikimedia.org

‎11. Халькантит

Очаровывающая красота этих кристаллов скрывает смертельную опасность: оказавшись в ‎жидкой среде, медь, содержащаяся в этом минерале, начинает стремительно растворяться, ‎грозя всему живому, оказавшемуся на ее пути. Всего один небольшой синий камешек способен ‎погубить целый пруд со всей его флорой и фауной, так что стоит относиться к нему крайне ‎осторожно.



tumblr.com‎

‎ 12. Какоксенит

Выполняя роль включения, этот редкий минерал способен придать кварцу и аметисту ‎неповторимую расцветку и более высокую стоимость. Как представитель игольчатых ‎кристаллов, какоксенит невероятно хрупок.‎



scientificcomputing.com

‎13. Лабрадорит

Добываемый в северных регионах минерал своим видом будто бы отражает небо, под которым ‎он был найден: цветные переливы на фоне испещренной искристыми звездами темноты камня ‎напоминают северное сияние, полыхающее долгой полярной ночью.‎



carionmineraux.com

‎14. Черный опал

Самая ценная разновидность опалов. Несмотря на слово «черный» в названии, наибольшую ‎стоимость этот минерал получает, если обладает разноцветной искристостью на темном фоне. ‎Чем разнообразней оттенки его сияния – тем выше цена.‎



reddit.com

‎15. Купросклодовскит

Игольчатые кристаллы купросклодовскита привлекают восхищенное внимание глубиной и ‎разнообразием своей зеленой расцветки, а также занятной формой. Однако этот минерал ‎добывается в урановых месторождениях и отличается высокой радиоактивностью и его следует ‎держать подальше не только от живых существ, но и даже от других минералов.‎



flickr.com

‎ 16. Синий галит и сильвит

Молочно-белый или беловатый сильвит часто обнаруживают в вулканах, а синий галит (хлорид ‎натрия) – в осадочных породах.‎



mindat.org

‎17. Висмут

Искусственно выращиваемые кристаллы висмута имеют узнаваемый радужный блеск на своей ‎темной поверхности. Такой эффект возникает из-за покрывающей ее оксидной пленки. Кстати, ‎оксид-хлорид висмута применяется при создании лаков для ногтей как средство для придания ‎им блеска. ‎



periodictable.com

‎18. Опал

Благородный драгоценный камень опал требователен к окружающей его влажности: при ‎долгом пребывании в излишне засушливых условиях он может потускнеть и даже растрескаться. ‎По этой причине опалы стоит изредка «купать» в чистой воде, а также почаще носить, если они ‎представлены в виде ювелирного украшения, чтобы камни насыщались влагой, исходящей от ‎человеческого тела. ‎



reddit.com

‎19. Турмалин

Сочные красные и розовые цвета, плавные переходы оттенков с самыми неожиданными ‎диапазонами делают турмалин одним из популярнейших коллекционных минералов. По ‎данным историков именно такие камни венчали многие украшения и аксессуары членов ‎королевских семей и именитых особ: от Екатерины Второй до Тамерлана. ‎



saphiraminerals.com

‎20. Байлдонит

Своим цветом редкий кристалл байлдонит обязан содержащейся в его составе меди, а блеском – ‎высокому проценту свинца.‎



mindat.org

‎21. Осмий ‎

Имея статус самого плотного натурального вещества, осмий крайне трудно поддается какой-‎либо обработке. Широкое применение этого металла в медицине, производстве и оборонной ‎промышленности делает спрос на него невероятно высоким. А при условии редкости осмия в ‎природе стоимость одного грамма его изотопа в настоящее время равняется двадцати тысячам ‎долларов.‎



wikimedia.org

‎22. Малахит

Причудливость расположения медных наслоений в пустотах карстовых пещер, где зарождается ‎малахит, определяет будущую структуру его узоров. Они могут быть представлены ‎концентрическими кругами, звездчатыми россыпями или хаотичными ленточными рисунками. ‎Возраст бус из малахита, найденных в древнем городе Иерихоне, археологи определяют в 9 ‎тысяч лет.‎



mindat.org

‎23. Эммонсит

Довольно редкий минерал эммонсит, представленный в виде небольших игольчатых ‎кристаллов со стеклянным блеском, встречается на рудниках Северной и Южной Америки.‎



mindat.org

‎24. Аквамарин на калиевой слюде

За подобие граней чистейшим морским волнам римский мыслитель Плиний Старший дал этому ‎благородному камню название «аквамарин». Более синие аквамарины ценятся дороже, чем ‎зеленоватые. Этот минерал пользуется большой популярностью у дизайнеров и любителей ‎украшений, а его высочайшая прочность как нельзя кстати помогает создавать ювелирные ‎изделия любой конфигурации.‎



mindat.org

‎25. Метеорит палласит

Немецкий ученый Паллас в 1777 году доставил в музей Кунсткамера образцы редкого металла, ‎обнаруженного в Красноярске на месте падения метеорита. Вскоре в Петербург была ‎переправлена вся глыба внеземного происхождения весом 687 кг. Этот материал получил ‎название «палласово железо» или палласит. Аналогичного ему вещества из тех, что добываются ‎на нашей планете, не найдено. По оценкам специалистов этот метеорит представляет собой ‎железно-никелевую основу с многочисленными вкраплениями кристаллов оливина. ‎



tumblr.com

‎26. Болеит

Небольшие кубические кристаллы синего цвета – болеиты – особенно ценятся в странах Южной ‎и Северной Америки. В России пока что этот редкий минерал в ходу замечен не был.‎



tumblr.com

‎27. Крокоит‎

Название «крокоит» происходит от древнегреческого слова, означающего «шафран», поскольку ‎сходство поверхности кристалла с этой пряностью заметна невооруженным взглядом. Красная ‎свинцовая руда, коей является этот минерал, представляет особую ценность для ‎коллекционеров и знатоков.‎



awminerals.com

Текст: Flytothesky.ru