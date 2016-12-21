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Просто уморительные анекдоты, которые вы обязаны рассказать в кругу друзей

21.12.2016 14:32 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А ещё стоит поделиться с друзьями новыми анекдотами от Фактрума, которые вы ещё долго будете вспоминать!

Просто уморительные анекдоты, которые вы обязаны рассказать в кругу друзей

Жена отчитывает пьяного мужа.
— Машенька, — шепчет муж, — ты всё это напиши, а я утром встану и всё-всё прочитаю!

 
 
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Собираясь большой компанией можно отлично провести время. Например, можно сходить в кино, кафе или на прогулку, делясь при этом байками их жизни.

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