А ещё стоит поделиться с друзьями новыми анекдотами от Фактрума, которые вы ещё долго будете вспоминать!





Жена отчитывает пьяного мужа.

— Машенька, — шепчет муж, — ты всё это напиши, а я утром встану и всё-всё прочитаю!