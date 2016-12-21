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Ша, дети! Старая еврейская притча про бедную маму

21.12.2016 14:39 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Жила-была бедная еврейская семья. Детей было много, а денег мало. Бедная мать работала на износ — готовила, стирала, орала, раздавала подзатыльники и громко сетовала на жизнь.

Наконец, выбившись из сил, она отправилась за советом к раввину: как стать хорошей матерью?

Вышла от него задумчивая. С тех пор мамочку как подменили. Нет, денег в семье не прибавилось. И дети послушнее не стали. Но теперь мама не ругала их, а с лица ее не сходила приветливая улыбка.

Раз в неделю она шла на базар, а вернувшись, на весь вечер запиралась в комнате.

Детей мучило любопытство. Однажды они нарушили запрет и заглянули к маме. Она сидела за столом и… пила чай со сладким цимесом!

«Мама, что ты делаешь? А как же мы?!» — возмущенно закричали дети.

«Ша, дети! — важно ответила та. — Я делаю вам счастливую маму!»

 
 
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Фактрум уверен, эта забавная притча вас развеселит, но в ней заключено нечто большее, чем просто юмор!

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