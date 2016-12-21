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Русский человек и в аду всех перехитрит!

21.12.2016 14:51 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Русский человек и в аду всех перехитрит!

Попали в ад американец, индус и русский. Встретил их чёрт и говорит:

— Всем, кто сюда попадает, даю шанс перейти в рай.

И достает здоровенный кнут.

— Того, кто выдержит три удара, не закричав, отпускаю! Можете защищаться, чем хотите.

Первым вышел американец.

— Чем хочешь защищаться?

Американец взял здоровый гранитный камень:

— Я готов!

Черт размахнулся в первый раз, камень вдребезги. Второй раз — и американец заорал, как бешеный…

— Следующий, — говорит чёрт.

Выходит индус.

— Чем будешь защищаться?

— Ничем! — отвечает индус, — Я 80 лет занимался йогой, и в медитации тело не чувствует боли!

— Ладно.

Первый удар. Индус:

— Ом-м-м…

Второй удар. Индус:

— Ом-м-м…

Третий удар. Индус:

— Ом-м-м…

— Ух ты… Ещё никто не выдерживал трех ударов. — говорит Чёрт. —Ну что ж, ты свободен, можешь спокойно идти в рай.

— Нет, — говорит индус, — хочу остаться и посмотреть. Во всех анекдотах русские выигрывают. Хочу увидеть, как у него на этот раз получится.

— Ладно, останься. Ну, чем думаешь защищаться? — обращается Черт к русскому.

— Чем защищаться? Индусом, конечно…

 
 
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