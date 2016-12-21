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Русский человек и в аду всех перехитрит!
21.12.2016 14:51 — Калейдоскоп | Фактрум
Попали в ад американец, индус и русский. Встретил их чёрт и говорит:
— Всем, кто сюда попадает, даю шанс перейти в рай.
И достает здоровенный кнут.
— Того, кто выдержит три удара, не закричав, отпускаю! Можете защищаться, чем хотите.
Первым вышел американец.
— Чем хочешь защищаться?
Американец взял здоровый гранитный камень:
— Я готов!
Черт размахнулся в первый раз, камень вдребезги. Второй раз — и американец заорал, как бешеный…
— Следующий, — говорит чёрт.
Выходит индус.
— Чем будешь защищаться?
— Ничем! — отвечает индус, — Я 80 лет занимался йогой, и в медитации тело не чувствует боли!
— Ладно.
Первый удар. Индус:
— Ом-м-м…
Второй удар. Индус:
— Ом-м-м…
Третий удар. Индус:
— Ом-м-м…
— Ух ты… Ещё никто не выдерживал трех ударов. — говорит Чёрт. —Ну что ж, ты свободен, можешь спокойно идти в рай.
— Нет, — говорит индус, — хочу остаться и посмотреть. Во всех анекдотах русские выигрывают. Хочу увидеть, как у него на этот раз получится.
— Ладно, останься. Ну, чем думаешь защищаться? — обращается Черт к русскому.
— Чем защищаться? Индусом, конечно…
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