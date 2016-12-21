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Удивительный трюк с вашим зрением
21.12.2016 15:20 — Калейдоскоп | Flytothesky
Предлагаем провести небольшой эксперимент, который введет в заблуждение ваши глаза.
1. Смотрите на эту анимацию 30 секунд, а затем — на фотографии ниже
2.
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4.
5.
6.
7.
8.
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Предлагаем провести небольшой эксперимент, который введет в заблуждение ваши глаза. 1. Смотрите на эту анимацию 30 секунд, а затем — на фотографии ниже 2. 3. 4. 5....
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