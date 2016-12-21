Когда ваши отношения здоровые, зрелые и уважительные, вы чувствуете себя полноценным и счастливым человеком. Значит ли это, что ваш партнер полностью заполняет вашу жизнь? Нет, скорее, он качественно дополняет её, делая вас действительно половинками одного целого. Каковы признаки того, что все у вас хорошо, как и должно быть в правильных отношениях? Посмотрите на семь ключевых различий между здоровыми отношениями и отношениями токсичными.





1. Вы свободны в выборе своих хобби и друзей

Ничто в вашей личности, ценностях и круге общения не должно существенно измениться из-за вашего нового семейного статуса. Зрелый партнер всегда признает, что внешние интересы необходимы, а если вы оба зациклитесь только на своем союзе, то вскоре начнете задыхаться от недостатка свежего воздуха извне. Когда же партнер не позволяет вам наслаждаться своими привычными маленькими радостями жизни, сформировавшимися еще до него, то вы начнете терять себя и растворяться в другом человеке, а это разрушительно и ведет к депрессии и регрессу.

2. Вы одинаково ведете себя с людьми как при партнере, так и без него

Обратите внимание, как вы ведете себя, скажем, с друзьями, когда ваш партнер с вами и когда его рядом нет. В здоровых отношениях манера поведения, личностные качества и взаимодействие с людьми не меняются вообще, потому как для этого нет ни единой причины. Если вы начинаете вести себя по-другому в присутствии партнера, то это опасный сигнал. Вы не должны корректировать собственное поведение, чтобы угодить второй половине и не вызывать его неодобрение.

3. Ваши «полномочия» в отношениях равны

В здоровых отношениях полномочия и бытовые обязанности максимально равномерно распределены. Вы запросто можете рассчитывать на своего партнера, когда, например, вы загружены обязательствами по работе, и наоборот. Это все часть сделки, и не бойтесь называть свои отношения отчасти контрактными. Оба партнера должны иметь равное право принимать решения, а в токсичных отношениях зачастую доминирующим является только один человек, причем агрессивно доминирующим, либо же оба партнера устраивают попытки «переворота» и захвата власти друг у друга.

4. Вы по-прежнему можете следовать своим мечтам и ставить цели

Ваши мечты и цели на будущее не должны идеально совпадать, но поддерживать стремления друг друга – это огромный плюс. Ваш избранник может, например, озвучить вам свое трезвое видение со стороны и мотивировать вас на более эффективные поступки. Компромисс – это почти панацея. Но если ваш партнер постоянно уничижительно отзывается о ваших мечтах, то со временем вы предпочтете от них отказаться, дабы не быть объектом насмешек или непонимания. Такие отношения вряд ли можно тогда назвать полноценным партнерством. Совместная жизнь – это непростое предприятие, но личные цели все же нужно уважать и поддерживать.

5. Ваши различия не являются предметом раздоров, а уважаются

Вы выросли в городе, а она деревенская девушка в глубине души. Вы мясоед, а она строгая вегетарианка. Ваши различия в мировоззрении, убеждениях и интересах, вероятно, когда-то и привлекли вас друг к другу – и они должны становиться вам только интереснее со временем, поскольку делают вас двоих уникальными и неповторимыми личностями. В токсичных же отношениях такие различия часто воспринимаются как угроза и зачастую становятся плацдармом для конфликтов.

6. Вы можете оставить свой телефон без присмотра

В здоровых отношениях вы абсолютно безбоязненно оставляете свой телефон в пределах досягаемости. Зачем? Вы полностью уверены, что никто не станет его просматривать; кроме того, в его содержимом нет ничего крамольного и предосудительного. Люди, уважающие и доверяющие друг другу, не будут ставить пароль на ноутбуки и прятать телефоны.

7. Когда партнер задевает вас, вы можете безбоязненно ему об этом сказать

Не пугайтесь споров и разногласий – они естественны и означают, что вы открыты для общения и обсуждений. Пугаться стоит тогда, когда вы чувствуете себя неуютно и даже виновато, рассказывая партнеру о том, чем он вас задел и расстроил. Моральный дискомфорт нужно озвучивать, а если вы боитесь это обсуждать, то ком скрытых и подавленных обид будет только нарастать, отравляя изнутри.

Ваш партнер должен дополнять вашу жизнь, а не полностью заполнять её – и это главное и основное различие между здоровыми и токсичными отношениями.

Текст: Flytothesky.ru