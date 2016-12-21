Для миллионов людей 2016 год войдет в историю как год, когда они, казалось, полностью утратили веру в человечество. И кто их может в этом обвинить, если все мы являемся свидетелями ужасных событий, происходящих в течение последних 12 месяцев? Но даже если СМИ рассказывают нам исключительно плохие новости, на самом деле в мире происходит и немало хорошего. Не верите? Именно поэтому мы и составили этот список, чтобы восстановить вашу веру в то, что люди по-прежнему способны на добрые дела.

1. Люди бегут из разрушенного войной Алеппо, но этот мужчина остался, чтобы заботиться о брошенных кошках





2. Датчанка спасла 2-летнего нигерийского малыша, который был брошен родителями на верную смерть, потому что те сочли сына колдуном





3. Этот мужчина спас 1000 собак от их страшной участи во время фестиваля собачьего мяса в городе Юйлинь, несмотря на то что сам был за это жестоко избит





4. Мужчина переоборудовал свой старый грузовик в мобильный душ для бездомных, чтобы они могли помыться и вновь почувствовать себя людьми





5. Больной тигренок, весящий в 4 раза меньше для его возраста, спасен из цирка и восстанавливается невероятными темпами





6. Отец и сын спасли 30 собак, брошенных во время наводнения в округе Бразориа, штат Техас





7. 12-летний мальчик научился шить и смастерил уже более 800 мягких игрушек для больных детей





8. Стюардесса «усыновила» бездомного пса, который постоянно ждал её возле гостиницы





9. Чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо построил 1000 домов для бедных филиппинцев





10. Этот парень слепой на один глаз, поэтому он приобрел одноглазого щенка, от которого все отказались





Текст: Flytothesky.ru