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10 поступков в 2016 году, которые возвращают нам веру в человечество

21.12.2016 18:30 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Для миллионов людей 2016 год войдет в историю как год, когда они, казалось, полностью утратили веру в человечество. И кто их может в этом обвинить, если все мы являемся свидетелями ужасных событий, происходящих в течение последних 12 месяцев? Но даже если СМИ рассказывают нам исключительно плохие новости, на самом деле в мире происходит и немало хорошего. Не верите? Именно поэтому мы и составили этот список, чтобы восстановить вашу веру в то, что люди по-прежнему способны на добрые дела.

1. Люди бегут из разрушенного войной Алеппо, но этот мужчина остался, чтобы заботиться о брошенных кошках

10 поступков в 2016 году, которые возвращают нам веру в человечество

2. Датчанка спасла 2-летнего нигерийского малыша, который был брошен родителями на верную смерть, потому что те сочли сына колдуном

10 поступков в 2016 году, которые возвращают нам веру в человечество

3. Этот мужчина спас 1000 собак от их страшной участи во время фестиваля собачьего мяса в городе Юйлинь, несмотря на то что сам был за это жестоко избит

10 поступков в 2016 году, которые возвращают нам веру в человечество

4. Мужчина переоборудовал свой старый грузовик в мобильный душ для бездомных, чтобы они могли помыться и вновь почувствовать себя людьми

10 поступков в 2016 году, которые возвращают нам веру в человечество

5. Больной тигренок, весящий в 4 раза меньше для его возраста, спасен из цирка и восстанавливается невероятными темпами

10 поступков в 2016 году, которые возвращают нам веру в человечество

6. Отец и сын спасли 30 собак, брошенных во время наводнения в округе Бразориа, штат Техас

10 поступков в 2016 году, которые возвращают нам веру в человечество

7. 12-летний мальчик научился шить и смастерил уже более 800 мягких игрушек для больных детей

10 поступков в 2016 году, которые возвращают нам веру в человечество

8. Стюардесса «усыновила» бездомного пса, который постоянно ждал её возле гостиницы

10 поступков в 2016 году, которые возвращают нам веру в человечество

9. Чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо построил 1000 домов для бедных филиппинцев

10 поступков в 2016 году, которые возвращают нам веру в человечество

10. Этот парень слепой на один глаз, поэтому он приобрел одноглазого щенка, от которого все отказались

10 поступков в 2016 году, которые возвращают нам веру в человечество

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Для миллионов людей 2016 год войдет в историю как год, когда они, казалось, полностью утратили веру в человечество. И кто их может в этом обвинить, если все мы являемся...

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