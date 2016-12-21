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Японские невесты превращают свои традиционные кимоно в потрясающие свадебные платья
22.12.2016 01:22 — Калейдоскоп | Flytothesky
На современной японской свадьбе вы вполне
Традиционно японская невеста надевает фурисодэ, кимоно с длинными рукавами, но нынешние невесты смело вносят изменения в свой наряд, добавляя явно западные веяния в стиль и дизайн платья.
Вместо того чтобы связывать длинные рукава фурисодэ в декоративный бант на спине, они превращают свадебные кимоно в элегантные платья с открытыми плечами и без бретелек.
Секрет заключается в том, что трансформации эти лишь поверхностные, и современное платье можно запросто превратить обратно в фурисодэ.
Зачем обзаводиться традиционным свадебным нарядом на один раз, а затем навсегда повесить его в шкаф собирать пыль, если можно создать платье-трансформер, которое можно надевать в дальнейшем и на другие мероприятия?
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На современной японской свадьбе вы вполне можете увидеть удивительный микс синтоистских свадебных традиций с различными элементами западного бракосочетания. ...
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