На современной японской свадьбе вы вполне можете увидеть удивительный микс синтоистских свадебных традиций с различными элементами западного бракосочетания.





Традиционно японская невеста надевает фурисодэ, кимоно с длинными рукавами, но нынешние невесты смело вносят изменения в свой наряд, добавляя явно западные веяния в стиль и дизайн платья.





Вместо того чтобы связывать длинные рукава фурисодэ в декоративный бант на спине, они превращают свадебные кимоно в элегантные платья с открытыми плечами и без бретелек.





Секрет заключается в том, что трансформации эти лишь поверхностные, и современное платье можно запросто превратить обратно в фурисодэ.





Зачем обзаводиться традиционным свадебным нарядом на один раз, а затем навсегда повесить его в шкаф собирать пыль, если можно создать платье-трансформер, которое можно надевать в дальнейшем и на другие мероприятия?

























Текст: Flytothesky.ru