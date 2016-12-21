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Впервые за последние 37 лет в Сахаре выпал снег
22.12.2016 01:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вряд ли вы ожидаете увидеть снег в Сахаре – в конце концов, это один из самых засушливых и жарких регионов в мире со средней температурой +30°С. Однако в этом сюрреалистическом году вполне возможны и сюрреалистические события. Жители маленького алжирского города Айн Сефра, расположенного в пустыне, проснулись утром и увидели, что красные песчаные дюны неожиданно побелели.
Этот странный природный феномен (если не катаклизм) был заснят на камеру фотографом-любителем
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Вряд ли вы ожидаете увидеть снег в Сахаре – в конце концов, это один из самых засушливых и жарких регионов в мире со средней температурой +30°С. Однако в этом...
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