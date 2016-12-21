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Впервые за последние 37 лет в Сахаре выпал снег

22.12.2016 01:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вряд ли вы ожидаете увидеть снег в Сахаре – в конце концов, это один из самых засушливых и жарких регионов в мире со средней температурой +30°С. Однако в этом сюрреалистическом году вполне возможны и сюрреалистические события. Жители маленького алжирского города Айн Сефра, расположенного в пустыне, проснулись утром и увидели, что красные песчаные дюны неожиданно побелели.

Этот странный природный феномен (если не катаклизм) был заснят на камеру фотографом-любителем Каримом Бучетата. «Все буквально остолбенели, увидев снег в пустыне. – сказал он. – Это такое редкое явление. На песке он выглядел очень удивительно, и я сделал целую серию фотографий. Снег продержался целый день, а потом растаял». Снег в Сахаре – это второй случай в памяти современников. Первый раз это случилось в феврале 1979 года, и тоже в Алжире.

Впервые за последние 37 лет в Сахаре выпал снег

Впервые за последние 37 лет в Сахаре выпал снег

Впервые за последние 37 лет в Сахаре выпал снег

Впервые за последние 37 лет в Сахаре выпал снег

Впервые за последние 37 лет в Сахаре выпал снег

Впервые за последние 37 лет в Сахаре выпал снег

Впервые за последние 37 лет в Сахаре выпал снег

Впервые за последние 37 лет в Сахаре выпал снег

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Вряд ли вы ожидаете увидеть снег в Сахаре – в конце концов, это один из самых засушливых и жарких регионов в мире со средней температурой +30°С. Однако в этом...

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