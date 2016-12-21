Вряд ли вы ожидаете увидеть снег в Сахаре – в конце концов, это один из самых засушливых и жарких регионов в мире со средней температурой +30°С. Однако в этом сюрреалистическом году вполне возможны и сюрреалистические события. Жители маленького алжирского города Айн Сефра, расположенного в пустыне, проснулись утром и увидели, что красные песчаные дюны неожиданно побелели.

Этот странный природный феномен (если не катаклизм) был заснят на камеру фотографом-любителем Каримом Бучетата . «Все буквально остолбенели, увидев снег в пустыне. – сказал он. – Это такое редкое явление. На песке он выглядел очень удивительно, и я сделал целую серию фотографий. Снег продержался целый день, а потом растаял». Снег в Сахаре – это второй случай в памяти современников. Первый раз это случилось в феврале 1979 года, и тоже в Алжире.

































Текст: Flytothesky.ru