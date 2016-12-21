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Власти Вильнюса хотят ввести туристический сбор
22.12.2016 10:23 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Вильнюсский городской совет предлагает последовать примеру других европейских городов и с 2017 года ввести туристический сбор, сообщает
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Подобные сборы уже давно действуют в Амстердаме, Берлине, Риме и многих других городах Европы, размер сбора составляет от 0,15 до 7 евро. В Литве туристический сбор взымается в гостиницах Паланги, Друскининкая, Бирштонаса и Каунаса.
"Такой практикой пользуются во многих европейских и в четырех литовских городах. Думаю, что это очень рациональное решение для увеличения городского бюджета, без дополнительных сборов с жителей Вильнюса", — сказал член Вильнюсского совета Марюс Скарупскас.
Предполагается, что введя туристический сбор, столичный бюджет за год увеличится до двух миллионов евро, а собранные средства могут пойти на развитие туристической инфраструктуры и повышение привлекательности города.
Согласно предложению горсовета, сумма сбора будет зависеть от количества ночей, проведенных в городе. С 2017 года туристический сбор за одну ночь составит 0,50 евро, с 2018 года — 1 евро.
В первое время сбор не будет взыматься с туристических групп, бронирующих не менее 10 комнат, а также инвалидам, лицам до 18 лет и тем, кто планирует находиться в Вильнюсе более одного месяца.
Для того, чтобы облегчить работу сотрудников гостиниц и сделать туристический сбор прозрачным, самоуправление предлагает заполнять декларацию и вести отчеты через интернет.
Если предложение о введении туристического сбора будет одобрено, он вступит в силу с 1 июля 2017 года.
Согласно данным департамента статистики, с января по сентябрь 2016 года Вильнюс посетило более 800 тысяч туристов, которые провели здесь более 1,5 миллионов ночей. По сравнению с тем же периодом 2015 года, количество туристов выросло на 6,4%.
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Нововведение в первое время не коснется тургрупп, бронирующих не менее 10 комнат, а также инвалидам, лицам до 18 лет и тем, кто планирует находиться в Вильнюсе более...
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