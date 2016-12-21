﻿﻿ Власти Вильнюса хотят ввести туристический сбор. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Власти Вильнюса хотят ввести туристический сбор

22.12.2016 10:23 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Вильнюсский городской совет предлагает последовать примеру других европейских городов и с 2017 года ввести туристический сбор, сообщает Sputnik Литва.

Власти Вильнюса хотят ввести туристический сбор
© Sputnik/
Рождество в Вильнюсе

Подобные сборы уже давно действуют в Амстердаме, Берлине, Риме и многих других городах Европы, размер сбора составляет от 0,15 до 7 евро. В Литве туристический сбор взымается в гостиницах Паланги, Друскининкая, Бирштонаса и Каунаса.

"Такой практикой пользуются во многих европейских и в четырех литовских городах. Думаю, что это очень рациональное решение для увеличения городского бюджета, без дополнительных сборов с жителей Вильнюса", — сказал член Вильнюсского совета Марюс Скарупскас.

Предполагается, что введя туристический сбор, столичный бюджет за год увеличится до двух миллионов евро, а собранные средства могут пойти на развитие туристической инфраструктуры и повышение привлекательности города.

Согласно предложению горсовета, сумма сбора будет зависеть от количества ночей, проведенных в городе. С 2017 года туристический сбор за одну ночь составит 0,50 евро, с 2018 года — 1 евро.

В первое время сбор не будет взыматься с туристических групп, бронирующих не менее 10 комнат, а также инвалидам, лицам до 18 лет и тем, кто планирует находиться в Вильнюсе более одного месяца.

Для того, чтобы облегчить работу сотрудников гостиниц и сделать туристический сбор прозрачным, самоуправление предлагает заполнять декларацию и вести отчеты через интернет.

Если предложение о введении туристического сбора будет одобрено, он вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Согласно данным департамента статистики, с января по сентябрь 2016 года Вильнюс посетило более 800 тысяч туристов, которые провели здесь более 1,5 миллионов ночей. По сравнению с тем же периодом 2015 года, количество туристов выросло на 6,4%.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нововведение в первое время не коснется тургрупп, бронирующих не менее 10 комнат, а также инвалидам, лицам до 18 лет и тем, кто планирует находиться в Вильнюсе более...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Японские невесты превращают свои традиционные кимоно в потрясающие свадебные платья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика