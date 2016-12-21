МИНСК, 22 дек — Sputnik. Скончался знаменитый актер Вячеслав Шалевич. Ему стало плохо прямо на сцене Вахтанговского театра, когда он играл роль Галилея. В реанимации актер впал в кому. 21 декабря его не стало.

Вячеслав Шалевич сыграл более 70 ролей в фильмах и сериалах. Он снялся в таких фильмах, как "Три тополя на Плющихе", "Хоккеисты", в "17 мгновений весны" и других.

С 1998 года по 2011-й он был художественным руководителем Московского драматического театра имени Рубена Симонова, многие годы играл в театре имени Евгения Вахтангова.

Петр Гринев

Дебютировал в кино с отрицательного образа — в картине Владимира Каплуновского "Капитанская дочка" он сыграл Швабрина. Причем его соперником — Петрушей Гриневым — был популярный актер Олег Стриженов. Молодые Шалевич и Стриженов были похожи друг на друга. Поначалу режиссер даже хотел отказать Шалевичу в роли. Но потом рассудил, что внешнее сходство актеров больше подчеркнет разницу их характеров.



© Sputnik Мороховец Артист Вячеслав Шалевич в кинофильме "Хоккеисты"

Капитан "Ракеты"

Пожалуй, самой знаменитой его ролью стал капитан хоккейной команды "Ракета" Анатолий Дуганов в фильме Рафаила Гольдина "Хоккеисты". Что может ярче сказать о мастерстве актера, чем факт, что до съемок фильма он вообще ни разу не стоял на коньках. Образ Анатолия Дуганова получился настолько достоверным, что зрители потом просто засыпали съемочную группу письмами с вопросом: "Почему Шалевич не играет за сборную страны?"



© Sputnik РИА Новости Шалевич в фильме "Три тополя на Плющихе"

Роли у Лиозновой

Самым большим везением в своей актерской биографии Шалевич называл роли у Татьяны Лиозновой — он сыграл мужа главной героини в фильме "Три тополя на Плющихе" и переговорщика Аллена Даллеса в "17 мгновениях весны". У него блестяще получился образ бакенщика, жесткого приверженца патриархата Григория, мужа Анны из "Трех тополей…", даже во сне преследующего ее своим зловещим образом. А о не самой большой роли Даллеса Шалевич всегда говорил как о большом везении и отмечал, "что режиссеров, подобных Лиозновой, больше не встречал".



© Sputnik РИА Новости Эпизод из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Роли, о которых мечтал

В своих поздних интервью Шалевич признавался, что помимо большого списка ролей сыгранных, есть и немалый список ролей, которые сыграть не удалось. Например, он должен быть сыграть одну из главных ролей в "Вечном зове". Но ему отказали из-за фамилии. Поскольку сочли ее еврейской. Хотя его отец, как и мать, по происхождению был из Беларуси — он был белым офицером, после революции перешедшим на службу в ВЧК. Впрочем, родители никогда не жили вместе — мать рассталась с ним еще до рождения Вячеслава, но его фамилия сослужила актеру недобрую службу. Из-за нее отказали актеру и в роли Фрунзе. Не удалось актеру снятся и в роли ученого в фильме Эльдара Рязанова "Человек нитокуда", режиссер предпочел ему Юрия Яковлева.

Прощание с актером состоится на сцене театра имени Вахтангова в Москве, на сцену котрого актер выходил почти 60 лет — с 1958 года.