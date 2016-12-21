Возьмите последнюю цифру года рождения, а мы расскажем много интересного о вашем характере!

Китайская астрология основывается на пяти элементах (стихиях) – огонь, дерево, вода, земля и металл. Каждый элемент связан с одной из планет солнечной системы: огонь – Марс, дерево – Юпитер, вода – Меркурий, земля – Сатурн, металл – Венера. Кроме того, все эти элементы тесно взаимосвязаны и между ними существуют благоприятные и разрушительные отношения. Благоприятные отношения образуют следующую цепочку: вода порождает дерево, дерево порождает огонь, огонь порождает землю, земля порождает металл, металл порождает воду. Разрушительные отношения: вода гасит огонь, огонь плавит металл, металл режет дерево, дерево истощает землю и земля поглощает воду.





Каждый из этих элементов имеет свой собственный набор характеристик, которые могут варьироваться в зависимости от животного, покровительствующего вашему году рождения – в результате получается 60 различных комбинаций. Также учитывается и концепция «Инь-Ян», то есть существует, например, вода Инь и вода Ян, причем Инь приходится на нечетные годы, а Ян – на чётные.

1. Земля

Люди элемента земли (последняя цифра года рождения – 8 и 9) терпеливы и надежны. Земля наделяет их ответственностью и чувством долга по отношению к семье и близким людям. Они амбициозны, но одновременно и идеалистичны. «Земляне» всегда подходят к любой проблеме с логической точки зрения и действуют весьма методично. Они следуют своей интуиции и обладают неплохими дедуктивными качествами. Их можно назвать носителями «морального компаса», который помогает им давать оценку окружающему их миру. Люди земли ценят этику и дисциплину, а также умеют использовать собственные ресурсы с умом благодаря своему достаточно консервативному характеру. Они отличные проектировщики или администраторы, умеют правильно решать все финансовые вопросы и, несомненно, обладают талантом видеть многие вещи с точки зрения их перспективности. Люди земли сдержаны в эмоциях, стремятся проявить свою ценность и значимость, но также хотят, чтобы их искренне любили. А вот чего им не хватает – так это немного авантюрности и живости, тем не менее, этих людей уважают и ими восхищаются.

«Землян» можно назвать упрямыми и жёсткими. Они хотят всё контролировать и нередко руководствуются исключительно своей выгодой и поддержкой своих интересов. В случае неудач и проигрышей люди земли начинают сомневаться в собственной интуиции и перестают доверять своей врожденной мудрости. Больше всего в жизни их страшит неизвестность, причем вплоть до возникновения панических атак и депрессии.

Земля является центром, который отвечает за смену сезонов. Цвет земли – желтый, и она ассоциируется с пищеварительной системой, в частности с селезенкой и желудком. Кроме того, «землянам» рекомендуется держаться подальше от болотистой местности с повышенной влажностью.

2. Огонь





Родившиеся под покровительством огненной стихии (последняя цифра года рождения – 6 и 7) всегда стремятся к приключениям и новым впечатлениям и никогда не откажутся исследовать что-то новое. Это очень динамичные и энергичные личности с задатками отличных руководителей, поскольку любят конкурировать и выигрывать. Люди Огня, как правило, привлекательны и притягательны, они не выносят одиночества, предпочитая окружать себя людьми и постоянным движением. Кроме того, они крайне привязаны к близким и всяческими силами поддерживают любые семейные связи. Огненных людей отличает высокая самооценка и уверенность в себе, они умны и дружелюбны, решительны и эффектны, а также не лишены ораторского таланта.

К минусам представителей стихии огня можно отнести их агрессивность в сфере достижения своих целей, излишнюю эмоциональность и недостаток терпения и сострадания. Они также отличаются эгоизмом и чрезмерной амбициозностью и совершенно не считаются с другими, когда хотят добиться своего.

Огонь – это юг, он представляет летний сезон. Цвет огня – красный, он связан с сосудистой системой и сердцем. Самим же людям огня рекомендуется держаться подальше от избыточного тепла и не поддаваться всплескам эмоций.

3. Дерево





Родившиеся под покровительством дерева (последняя цифра года рождения – 4 и 5) – люди щедрые. Они строго придерживаются своих принципов в плане этического поведения, любят исследовать мир и анализировать информацию, а ещё они отличаются редкостной силой убеждения. Люди дерева очень артистичны и креативны, что нередко проявляется во всём, к чему они могут приложить свою руку. Они трудолюбивы и всегда ищут для себя какое-нибудь занятие, стремясь постоянно быть занятыми и считая, что труд – это наилучшее применение своих сил. Уверенность в себе – это одна из наилучших их черт. «Деревянные люди» всегда благодарны за всё, что у них есть, и не пытаются гнаться за излишествами или прыгнуть выше собственной головы, хотя сфера их интересов весьма обширна и разнообразна. Они верные друзья и никогда не ведут себя эгоистично, являются идеальными командными работниками и очень сострадательны к другим людям.

К минусам людей дерева относится их расточительность. Они грешат тем, что могут брать на себя больше задач, чем могут справиться, и потому нередко перегружают себя работой, что не идёт на пользу никому. Иными словами, людям дерева стоит поучиться ставить себе ограничения и правильно рассчитывать силы. В определенных условиях они могут стать чрезмерно зависимыми от других и даже потеряться в толпе, во многом такое возможно только из-за их пассивности и некоторой медлительности.

Дерево соответствует востоку, а его сезон – это весна, соответственно, цвет – зеленый. Дерево взаимосвязано с желчным пузырем и печенью. Представителям этого элемента следует избегать местности, где преобладают сильные ветры.

4. Вода





Те, кто родился под покровительством воды (последняя цифра года рождения – 2 и 3), считаются людьми обаятельными и отзывчивыми, а также сострадательными. Они очень гибкие и отлично умеют плыть по течению. Кроме того, они интеллектуальны и креативны. У людей воды отличное воображение и они не боятся его использовать. Среди них немало отличных философов и мыслителей, они весьма независимы и чаще всего осваивают несколько профессий. Представители воды обладают идеальными навыками общения и могут быть очень убедительными. Также следует отметить их выдающиеся способности в сфере дипломатии. Они очень интуитивны и способны уловить то, что ускользает от внимания других людей. Это хорошие организаторы и не менее хорошие исполнители, они умеют замечать особые таланты окружающих людей и в дальнейшем помогать им их развивать.

Люди воды могут быть скрытными и неискренними и никогда не делятся своими секретами с другими. Кроме того, за ними замечены выраженные склонности к манипулированию. Они всегда и во всем стараются найти простой и легкий выход, так как отличаются определенной пассивностью и нередко потакают как своим, так и чужим прихотям. Чему им стоит поучиться – так это крепко стоять на своих ногах и идти собственным путем. А еще людям воды следует избегать слишком водных мест, как бы парадоксально это не звучало.

Вода – это север. Сезон – зима, а цвет – черный. Вода связана с костной и выделительной системами.

5. Металл

Люди металла (последняя цифра года рождения – 0 и 1) очень живучи, независимы и самостоятельны, что обусловлено их мощной силой характера. Они любят себя, но умеют заботиться и уважать других. Они, как правило, довольно сдержанны, но при внешнем давлении активно и непоколебимо отстаивают себя и свою точку зрения. Представители этого элемента стремятся к упорядоченности и предпочитают баланс, равновесие и чистоту во всех смыслах слова. Их отличает надежность и решительность, хотя порой они держатся несколько особняком, не пытаясь быть частью толпы. Когда люди металла знают, что они ищут и хотят, то их решимости можно позавидовать, ведь препятствия и неудачи никогда не могут заставить этих людей свернуть с пути, а все проблемы они умеют решать с легкостью. У них нет страха перед одиночеством, а единственное, что они хотят от социума – это признание их достижений и успехов.

Из недостатков «металлических людей» можно отметить их периодическую импульсивность. Сознательно или подсознательно все они обладают непреодолимой тягой к роскоши, деньгам и власти. Нередко они могут быть упрямыми и вести себя необоснованно. Будучи руководителями, люди металла весьма требовательны и хотят, чтобы подчиненные максимально соответствовали их высоким стандартам и ожиданиям.

Металл – это запад. Сезон – осень. Цвет металла – белый. Металл ассоциируется с дыхательной системой и легкими.

Текст: Flytothesky.ru