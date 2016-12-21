Взгляните на 4 карты, которые изображены на рисунке. Вам нужно перевернуть карту, чтобы проверить правильность утверждения: если у карты на лицевой стороне изображено чётное число, то её обратная сторона — голубая. Какие же карты нужно перевернуть, чтобы проверить, верно ли это утверждение?





Ответ

Тут просто необходимо объяснить, в чём же суть:

Поскольку в условии ничего не говорится о нечётных числах, то карту с цифрой 5 трогать не следует.

Также не нужно переворачивать голубую карту. В этом кроется подвох. У карт с чётным числом обязательно должна быть голубая рубашка, но о том, что это утверждение работает и наоборот можно сразу не догадаться. То есть, голубая карта может быть как с чётным, так и с нечётным числом. Поэтому голубую карту не трогаем.

Карту с восьмёркой перевернуть нужно в любом случае, чтобы проверить, действительно ли она голубая.

Если перевернуть зелёную карту, а там окажется нечётное число — условие всё равно не будет нарушено, а вот если чётное, то будет. Получается, что и зелёную карту нужно перевернуть в любом случае.

Поэтому ответ:





Чтобы проверить истинность утверждения, что у чётной карты обратная сторона голубая, необходимо перевернуть 2 карты: с цифрой 8 и с зелёной рубашкой.