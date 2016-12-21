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Спорим, вы не сразу поймёте, какую карту надо перевернуть, чтобы решить эту головоломку?

22.12.2016 14:26 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Взгляните на 4 карты, которые изображены на рисунке. Вам нужно перевернуть карту, чтобы проверить правильность утверждения: если у карты на лицевой стороне изображено чётное число, то её обратная сторона — голубая. Какие же карты нужно перевернуть, чтобы проверить, верно ли это утверждение?

Спорим, вы не сразу поймёте, какую карту надо перевернуть, чтобы решить эту головоломку?

Ответ

Спорим, вы не сразу поймёте, какую карту надо перевернуть, чтобы решить эту головоломку?

Тут просто необходимо объяснить, в чём же суть:

  • Поскольку в условии ничего не говорится о нечётных числах, то карту с цифрой 5 трогать не следует.
  • Также не нужно переворачивать голубую карту. В этом кроется подвох. У карт с чётным числом обязательно должна быть голубая рубашка, но о том, что это утверждение работает и наоборот можно сразу не догадаться. То есть, голубая карта может быть как с чётным, так и с нечётным числом. Поэтому голубую карту не трогаем.
  • Карту с восьмёркой перевернуть нужно в любом случае, чтобы проверить, действительно ли она голубая.
  • Если перевернуть зелёную карту, а там окажется нечётное число — условие всё равно не будет нарушено, а вот если чётное, то будет. Получается, что и зелёную карту нужно перевернуть в любом случае.

Поэтому ответ:

Спорим, вы не сразу поймёте, какую карту надо перевернуть, чтобы решить эту головоломку?

Чтобы проверить истинность утверждения, что у чётной карты обратная сторона голубая, необходимо перевернуть 2 карты: с цифрой 8 и с зелёной рубашкой.

 
 
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