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Вы спрашиваете, почему я люблю красивые дорогие сумки? Просто в них удобнее носить контейнер с гречкой на работу. Так все селебрити делают.