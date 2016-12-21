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15 потрясных анекдотов, которыми стоит поделиться со всеми знакомыми
22.12.2016 14:35 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам отличные анекдоты, которые сделают вас самыми привлекательными и обаятельными!
Вы спрашиваете, почему я люблю красивые дорогие сумки? Просто в них удобнее носить контейнер с гречкой на работу. Так все селебрити делают.
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Подмечено, что улыбающийся человек намного больше располагает к себе собеседника, чем хмурый человек. А многие считают, что красивая улыбка — лучшее украшение.
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