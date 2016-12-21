Кто же не хочет быть успешным и счастливым? Мы, сами того не подозревая, принимаем близко к сердцу те вещи, которые не дают нам быть счастливыми. Правда в том, что только мы можем выбирать сами: жить ли нам счастливой жизнью или делать то, что не приносит никакого удовлетворения. Вы никогда не станете успешными, если вы не научитесь понимать и ощущать счастье. Конечно, трудно не замечать негатив, стереотипы и скептиков, но это очень важно. Итак, что же необходимо игнорировать и не принимать во внимание, если вы действительно хотите быть счастливым и успешным человеком.





1. Прошлое

Прошлое изменить вы не можете, значит и зацикливаться на нём бессмысленно. Забудьте все ваши старые проблемы и ошибки. Что сделано, то сделано. На самом деле, наши ошибки помогают нам стать сильнее и мудрее, а также узнать наши слабые стороны. Даже самые стрессовые и трагические ситуации преподносят нам важные уроки. Только не сдавайтесь и не позволяйте уже ушедшему прошлому разрушать настоящее.

2. То, что вне вашего контроля

Счастливые и успешные люди никогда не пытаются силой что-то изменить. Они не расстраиваются от того, что в мире есть вещи, которые они не могут контролировать. Успешные люди никогда не говорят о проблеме, они думают о её решении. Если вы не можете повлиять и изменить текущую ситуацию, отпустите её.

3. Мнение других

Уметь слушать людей – это ценное качество, но оно не означает, что вам нужно действовать и жить исключительно на основе чужого мнения. Если вы тратите массу времени, думая о том, как люди вас воспринимают, то вы рискуете забыть о себе и о своей личности. Вы знаете, кто вы есть, поэтому не руководствуйтесь чужим мнением. Лучше сами, на собственном примере, вдохновляйте и мотивируйте людей вокруг вас.

4. Спешка

Терпение – это не умение ждать, а способность сохранять позитив и спокойствие в ожидании. Каждый ваш шаг, независимо от того, насколько она мал, уже является огромным прогрессом. Работаете ли вы над сложным проектом, улучшаете здоровье или изучаете новый язык, не следует ожидать мгновенных результатов. Каждое изменение, большое и малое, требует терпения и времени. Игнорируйте нетерпеливые мысли, сосредоточьтесь на целях, оставайтесь позитивным, и вы, безусловно, увидеть прогресс.

5. Сомнения

Успешные люди всегда верят в свою способность добиться успеха. Они игнорируют сомнения и сохраняют позитивное отношение в самых неприятных ситуациях. Даже если вы наделали немало ошибок, всё равно верьте в себя и свои возможности. Поверьте, ваша карьера стоит усилий. Поверьте, что все люди могут быть умными и глупыми, щедрыми и эгоистичными, счастливыми и депрессивными. Поверьте, что вы успешны, даже если не зарабатываете миллионы. Поверьте в свою интуицию, в конце концов. Поверьте в чудо, когда кажется, что из ситуации, в которой вы находитесь, нет выхода. Вера всегда лучше, чем сомнения.

6. Несущественные задачи

Успешные люди знают, когда и как сказать «нет». Вы не сверхчеловек, вы не можете сделать всё, вы не можете помочь всем. Вы должны сосредоточиться исключительно на своих целях. Перестаньте пытаться выполнять слишком много задач одновременно. Если вы никогда не отказываете, вы просто вымотаетесь, разменяв себя по мелочам. Концентрируйтесь на более важных вещах, и это, безусловно, поможет вам добиться успеха.

7. Ежедневные разочарования

Плохие дни – это просто плохие дни. Они приходят и уходят, просто постарайтесь не замечать их. К сожалению, мы не можем избежать повседневных разочарований. Мы падаем, поднимаемся, мы совершаем ошибки, мы учимся и живем. Мы все люди, мы не может быть совершенными. Иногда становится действительно плохо, но ведь также существует много других прекрасных вещей. Учитесь игнорировать повседневные разочарования, даже если это больно.

8. Страхи и опасения

Зачастую мы отказываемся от риска из-за страха провала, осуждения, непонимания или отказа. Успешные люди игнорируют эти страхи. На самом деле, почти все в жизни достаточно рискованно. А если не рисковать, то вы не будете знать, на что вы способны. Когда вы чувствуете страх, сомнение, разочарование или беспокойство, знайте, что вы можете с этим бороться.

Текст: Марина Павлова| Flytothesky.ru