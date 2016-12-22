Японские женщины славятся своими подтянутыми и стройными фигурами. Конечно, нельзя отрицать влияние генетики, но и их привычный утренний ритуал в виде потребления воды натощак также помогает им оставаться здоровыми. Кстати, это является своеобразной профилактикой и даже лечением ряда заболеваний, в результате чего японцы от таких напастей, как ожирение и диабет, практически не страдают.





Почему потребление воды столь важно?

Продолжительное обезвоживание запросто может спровоцировать мигрень, колит, геморрой, синусит, ревматоидный артрит, диспепсию, стенокардию, гипертонию, почечные камни, ожирение, и даже туберкулез, рак молочной железы и рак матки. Следовательно, не дайте себе засохнуть!

Выпивайте примерно 640 мл мл воды в четыре захода (по 160 мл) сразу после пробуждения, конечно же, натощак и до чистки зубов.

Последующие 45 минут воздержитесь от приема пищи.

Выпивайте воду минимум за полчаса до еды, но не в течение 2 часов после любого приема пищи.

Если вы не в силах одолеть сразу 4 стакана воды натощак, начните с одного или сколько сможете осилить. Далее постепенно увеличивайте это количество, пока не достигнете требуемых 640 мл.

Когда ждать заметных результатов и улучшения состояния?

Диабет или повышенное давление: около 30 дней

Запор и гастрит: около 10 дней

Туберкулез: около 90 дней

Основные плюсы потребления воды натощак

1. Избавление от токсинов

Вода стимулирует перистальтику кишечника. Ночью ваш организм «ремонтирует» себя сам, избавляясь от токсинов, а когда вы утром натощак выпиваете воду, то эти токсины мощно вымываются из вашего тела. Коме того, вода способствует выработке и обновлению мышечных и кровяных клеток.

2. Улучшение метаболизма

Питьевая вода натощак заметно ускоряет обмен веществ, минимум на 25%. Для людей, сидящих на строгой диете, это особенно актуально и важно. Ускорение метаболизма – это существенное улучшение пищеварения. А еще вода натощак с утра очищает толстую кишку, что способствует беспрепятственному усвоению питательных веществ.

3. Здоровая потеря веса

Вода натощак вымывает токсины и улучшает пищеварение, а это значит, что вы реже будете испытывать приступы голода и не стремиться частенько перекусывать всем, что попадает под руку. Нет переедания – нет увеличения веса.

4. Избавление от несварения желудка и изжоги

Расстройство желудка – результат повышенной кислотности, а изжога появляется уже после кислотного рефлюкса в пищевод. Выпив с утра воды натощак, вы разбавляете нею кислоту и «проталкиваете» её вниз, полностью избавляясь от неприятных симптомов. Кроме того, ваш желудок уже подготовлен для приема завтрака.

5. Улучшение цвета лица и состояния кожи

Обезвоживание – это преждевременные морщины и образование в коже глубоких пор. Пол-литра воды натощак увеличивает приток крови в коже и оздоравливает её: кожа разглаживается и буквально светится. Помимо этого, не забывайте поддерживать эффект и пить воду в течение всего дня.

6. Улучшение состояния волос

Обезвоживание пагубно влияет на рост волос, а достаточное количество воды питает их изнутри. Между прочим, вода составляет почти четверть веса пряди волос. Следовательно, недостаток воды делает волосы ломкими и истонченными.

7. Профилактика инфекций мочевого пузыря и образования почечных камней

Питьевая вода натощак разбавляет желудочную кислоту, которая является основной виновницей появления почечных камней. Чем больше вы пьете воду (в рамках разумного, конечно), тем сильнее вы будете защищены от различных инфекций мочевого пузыря, спровоцированных токсинами.

8. Укрепление иммунной системы

Вода натощак помогает сбалансировать работу и промыть лимфатическую систему, что приводит к укреплению иммунитета, который в свою очередь не даст вам свалиться от малейшей инфекции и убережет от других заболеваний.

Текст: Flytothesky.ru