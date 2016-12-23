Нет, речь пойдет не об изменах и сокрытии заначек от своей второй половины. Существуют и другие, тихие и малозаметные модели поведения, которые не менее разрушительны для отношений – просто они срабатывают как бомба замедленного действия. Итак, что вас должно однозначно насторожить и заставить замыслиться о том, все ли уж так безоблачно?





1. Вы общаетесь со своими друзьями только вместе с партнером

Проводить время вместе важно и нужно, но лишать себя старых добрых друзей в угоду партнеру ненормально и неестественно. Вам нужна элементарная социализация, и вторая половина не может заменить вам всех остальных людей, если только у вас не медовый месяц. Давайте друг другу пространство, общаясь с друзьями, причем необязательно вместе. Замыкаясь только в своем семейном кругу, вы ограничиваете себя в получении опыта, перспектив и поддержки, потому смена статуса на «замужняя / женатый» не означает, что теперь вы недоступны для окружающих.

2. Вы недооцениваете силу тактильных контактов

Если вы редко касаетесь друг друга или уже дошли до той точки, когда даже секс у вас происходит по особым случаям, то пора не просто насторожиться, а бить тревогу, ибо вы на пути к тому, что ваши отношения или брак превращаются в бесполые и бесстрастные. Нет, вы не обязаны заниматься сексом каждый день, но нежные прикосновения, поцелуи и объятия очень и очень важны. Даже если вы давно прошли тот этап под названием «бабочки в животе», такими тактильными контактами партнеры должны напоминать друг другу, что они по-прежнему желанны и любимы.

3. Друзья вашего партнера дурно на него влияют

Конечно, вам не хочется быть строгим «родителем», запрещающим дружить с плохим соседским мальчишкой, но если ваш партнер окружает себя сомнительными персонажами, то это может негативно повлиять на здоровье ваших отношений. Проведите «инвентаризацию» друзей и сделайте максимально объективные выводы, кто из них влияет на образ мышления вашей второй половины не лучшим образом, а далее действуйте по обстоятельствам, но обязательно мудро, тактично и дружелюбно.

4. Вы не умеете прийти к соглашению насчет домашних обязанностей

Если один из партнеров тащит на себе львиную долю домашних дел и обязанностей, то ему со временем обязательно придет в голову мысль о несправедливости такого положения вещей. Статистика говорит, что пары, не способные договориться насчет разделения домашних обязанностей и взаимопомощи, в целом недовольны своими отношениями и от этого постепенно начинает страдать и их интимная жизнь. Поначалу вопрос о том, кто будет убирать дом, не является большой проблемой, но позднее вполне может стать чуть ли не основным предметом раздоров и конфликтов. Обиды накапливаются и со временем вырываются наружу, потому было бы безопаснее заранее обсудить этот немаловажный аспект совместной жизни.

5. Вы не разговариваете о ваших отношениях

Общение – это не просто приветствие и дежурные фразы о работе и быте. Время от времени любой паре нужно честно и открыто разговаривать о своих отношениях и задавать друг другу волнующие их вопросы. Вполне возможно, что на первых порах вы оба будете чувствовать себя неловко и даже стесняться и переживать, но такие разговоры бесценны и служат профилактическим средством от всевозможных противоречий и разногласий. Попробуйте делать это хотя бы раз в неделю и вскоре вы заметите, что у вас уже нет никакой необходимости занимать оборонительную позицию, сердиться или замыкаться в себе.

6. Вы все больше и больше чувствуете себя как соседи по комнате

Синдром совместной аренды жилья – это тихий, но безжалостный убийца отношений. Когда вы достигли уровня «сосед по комнате», вы начинаете ощущать, что живете параллельными жизнями и связаны только общим пространством, банковскими счетами и, возможно, детьми. В этом случае необходимо немедленно и очень активно встряхивать отношения, чтобы вернуть огонь, страсть и новизну. Но работать над реанимационными действиями нужно только сообща: например, затеять ремонт или глобальную перестройку жилища, совместно научиться готовить что-то экзотическое или отправиться в экстремальное путешествие. Найдите рецепт, который будет работать только для вас двоих и приступайте к его выполнению.

Текст: Flytothesky.ru