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Убойный анекдот про врача и случай на родах
23.12.2016 15:54 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает анекдот про сельского врача и его вопросы, которые чуть не довели мужика до инфаркта!
Сельский фельдшер приехал в отдалённую деревню, чтобы принять роды. Закрывшись с роженицей в комнате, он оставил её мужа ждать на кухне. Вскоре открывается дверь и высовывается фельдшер:
— Хозяин, клещи есть? Давай сюда.
Муж подает клещи и начинает тихо волноваться, когда через три минуты вновь возникает фельдшер:
— А теперь отвертку, быстро!
Взяв отвертку, он исчезает. Слыша из-за двери, как постанывает жена, и матерится фельдшер, хозяин покрывается потом. Опять на кухню влетает незадачливый акушер:
— Нет, всё не то. Может быть, получится молотком и зубилом?
— Что, такие тяжелые роды? — дрожащим голосом спрашивает муж, уже готовый грохнуться в обморок.
— Да нет, просто у меня заклинило чемоданчик с инструментами…
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Иногда доктора могут отколоть такое, что не знаешь — плакать или смеяться. Но хорошо выполняющему свою работу специалисту можно простить многое: и кажущиеся...
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