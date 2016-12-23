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Убойный анекдот про врача и случай на родах

23.12.2016 15:54 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает анекдот про сельского врача и его вопросы, которые чуть не довели мужика до инфаркта!

Убойный анекдот про врача и случай на родах

Сельский фельдшер приехал в отдалённую деревню, чтобы принять роды. Закрывшись с роженицей в комнате, он оставил её мужа ждать на кухне. Вскоре открывается дверь и высовывается фельдшер:

— Хозяин, клещи есть? Давай сюда.

Муж подает клещи и начинает тихо волноваться, когда через три минуты вновь возникает фельдшер:

— А теперь отвертку, быстро!

Взяв отвертку, он исчезает. Слыша из-за двери, как постанывает жена, и матерится фельдшер, хозяин покрывается потом. Опять на кухню влетает незадачливый акушер:

— Нет, всё не то. Может быть, получится молотком и зубилом?

— Что, такие тяжелые роды? — дрожащим голосом спрашивает муж, уже готовый грохнуться в обморок.

— Да нет, просто у меня заклинило чемоданчик с инструментами…

 
 
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