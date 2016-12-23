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15 прикольных объявлений и надписей, которые непременно вызовут у вас улыбку
23.12.2016 16:23 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю посмотреть на несколько очень смешных плакатов, надписей и объявлений, которые поднимут ваше настроение надолго!
Оно и видно!
Цензура, бессмысленная и беспощадная
Поддержим отечественного производителя
Интересное решение!
Отличная женщина, уже бегу знакомиться
Заботливый папа приготовил обед
Наутро после 31 декабря
И это пройдёт…
За что же вы так девушку обозвали?
О, я уверена, любимая будет в восторге…
Знакомьтесь, это наш лучший работник
Хм, интересная мысль…
Бедная кошечка, что же она натворила?
Отличная родословная
Действительно, а чего я добилась в этой жизни?..
И на входе в магазин — большая очередь из учителей
Не всегда можно достичь компромисса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реклама — двигатель торговли. Но порой можно встретить такие объявления и вывески, что остаётся только в задумчивости остановиться перед ними, а потом...
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