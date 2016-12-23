﻿ 15 прикольных объявлений и надписей, которые непременно вызовут у вас улыбку. 21.by
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15 прикольных объявлений и надписей, которые непременно вызовут у вас улыбку

23.12.2016 16:23 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю посмотреть на несколько очень смешных плакатов, надписей и объявлений, которые поднимут ваше настроение надолго!

Оно и видно!

15 прикольных объявлений и надписей, которые непременно вызовут у вас улыбку
Источник фотографий: Fishki.net

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15 прикольных объявлений и надписей, которые непременно вызовут у вас улыбку

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15 прикольных объявлений и надписей, которые непременно вызовут у вас улыбку

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15 прикольных объявлений и надписей, которые непременно вызовут у вас улыбку

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15 прикольных объявлений и надписей, которые непременно вызовут у вас улыбку

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