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Яркие анекдоты из блистательной Одессы, которым стоит уделить несколько минут

23.12.2016 17:06 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум приготовил для вас очаровательные одесские анекдоты, чтобы ваш перерыв на работе был заполнен только позитивными эмоциями!

Яркие анекдоты из блистательной Одессы, которым стоит уделить несколько минут

— Сарочка, этот парень ведь косоглазый, хромой и лысый, не выходи за него!
— А мне красавец и не нужен.
— Да я не о том! Пожалей его, ему и так досталось от жизни!

 
 
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Короткий перерыв на работе можно провести по-разному. Кто-то бежит за чашечкой кофе, кто-то разговаривает с коллегами, а кто-то предпочитает просто отвлечься...

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