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— Сарочка, этот парень ведь косоглазый, хромой и лысый, не выходи за него!

— А мне красавец и не нужен.

— Да я не о том! Пожалей его, ему и так досталось от жизни!