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Яркие анекдоты из блистательной Одессы, которым стоит уделить несколько минут
23.12.2016 17:06 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум приготовил для вас очаровательные одесские анекдоты, чтобы ваш перерыв на работе был заполнен только позитивными эмоциями!
— Сарочка, этот парень ведь косоглазый, хромой и лысый, не выходи за него!
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Короткий перерыв на работе можно провести по-разному. Кто-то бежит за чашечкой кофе, кто-то разговаривает с коллегами, а кто-то предпочитает просто отвлечься...
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