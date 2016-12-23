Фактрум предлагает вам несколько телефонных номеров, позвонив по которым, ребёнок сможет поговорить с Дедом Морозом!





Все номера бесплатные, а на звонки отвечает автоответчик, который говорит с паузами, давая ребёнку ответить на вопросы Дедушки Мороза. Если вашего города нет в списке, то вы можете позвонить на любой из номеров, но тогда звонок будет платным.

Москва +7 (499) 705-74-93

Санкт-Петербург +7 (812) 424-45-03

Екатеринбург +7 (343) 226-04-82

Барнаул +7 (3852) 50-32-05

Белгород +7 (4722) 20-59-62

Братск +7 (3953) 32-25-75

Владивосток +7 (4232) 02-27-31

Волгоград +7 (8442) 45-98-49

Воронеж +7 (473) 205-90-44

Иваново +7 (4932) 95-20-36

Ижевск +7 (3412) 65-05-83

Казань +7 (843) 202-37-61

Калуга +7 (4842) 33-31-78

Калининград +7 (4012) 65-83-89

Кемерово +7 (3842) 40-01-82

Киров +7 (8332) 68-89-25

Краснодар +7 (861) 205-50-94

Красноярск +7 (3912) 03-02-45

Курск +7 (4712) 23-82-92

Липецк +7 (4742) 20-01-27

Мурманск +7 (8152) 62-92-13

Нижневартовск +7 (3466) 31-07-45

Нижний Новгород +7 (831) 261-39-28

Новокузнецк +7 (3843) 75-55-01

Новосибирск +7 (383) 207-82-73

Орел +7 (4862) 30-31-26

Пермь +7 (342) 255-31-06

Ростов-на-Дону +7 (863) 209-89-58

Рязань +7 (49127) 7-67-34

Самара +7 (846) 229-57-49

Севастополь +7 (86927) 7-72-35

Ставрополь +7 (8652) 20-58-04

Сочи +7 (8622) 44-03-17

Сургут +7 (346) 238-54-91

Тверь +7 (4822) 39-68-73

Томск +7 (3822) 90-28-61

Тула +7 (4872) 75-10-49

Тюмень +7 (345) 265-80-98

Уфа +7 (3472) 14-95-23

Хабаровск +7 (914) 558-65-86

Чебоксары +7 (835) 223-86-82

Челябинск +7 (351) 277-84-32

Череповец +7 (8202) 20-71-42

Ярославль +7 (4852) 60-71-86