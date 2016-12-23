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Деду Морозу можно позвонить! Ребёнок будет в восторге!
23.12.2016 16:56 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам несколько телефонных номеров, позвонив по которым, ребёнок сможет поговорить с Дедом Морозом!
Все номера бесплатные, а на звонки отвечает автоответчик, который говорит с паузами, давая ребёнку ответить на вопросы Дедушки Мороза. Если вашего города нет в списке, то вы можете позвонить на любой из номеров, но тогда звонок будет платным.
Москва +7 (499) 705-74-93
Санкт-Петербург +7 (812) 424-45-03
Екатеринбург +7 (343) 226-04-82
Барнаул +7 (3852) 50-32-05
Белгород +7 (4722) 20-59-62
Братск +7 (3953) 32-25-75
Владивосток +7 (4232) 02-27-31
Волгоград +7 (8442) 45-98-49
Воронеж +7 (473) 205-90-44
Иваново +7 (4932) 95-20-36
Ижевск +7 (3412) 65-05-83
Казань +7 (843) 202-37-61
Калуга +7 (4842) 33-31-78
Калининград +7 (4012) 65-83-89
Кемерово +7 (3842) 40-01-82
Киров +7 (8332) 68-89-25
Краснодар +7 (861) 205-50-94
Красноярск +7 (3912) 03-02-45
Курск +7 (4712) 23-82-92
Липецк +7 (4742) 20-01-27
Мурманск +7 (8152) 62-92-13
Нижневартовск +7 (3466) 31-07-45
Нижний Новгород +7 (831) 261-39-28
Новокузнецк +7 (3843) 75-55-01
Новосибирск +7 (383) 207-82-73
Орел +7 (4862) 30-31-26
Пермь +7 (342) 255-31-06
Ростов-на-Дону +7 (863) 209-89-58
Рязань +7 (49127) 7-67-34
Самара +7 (846) 229-57-49
Севастополь +7 (86927) 7-72-35
Ставрополь +7 (8652) 20-58-04
Сочи +7 (8622) 44-03-17
Сургут +7 (346) 238-54-91
Тверь +7 (4822) 39-68-73
Томск +7 (3822) 90-28-61
Тула +7 (4872) 75-10-49
Тюмень +7 (345) 265-80-98
Уфа +7 (3472) 14-95-23
Хабаровск +7 (914) 558-65-86
Чебоксары +7 (835) 223-86-82
Челябинск +7 (351) 277-84-32
Череповец +7 (8202) 20-71-42
Ярославль +7 (4852) 60-71-86
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Если в вашей семье есть маленький ребёнок, то празднование Нового года не обходится без подарков от Деда Мороза под ёлкой. Кроме того, часто сам дедушка приходит...
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