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Чудесные анекдоты и шутки, которые без труда развеселят кого угодно

23.12.2016 17:27 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Чудесные анекдоты и шутки, которые без труда развеселят кого угодно

На заметку автомобилистам: для того, чтобы провести самую полную и всеобъемлющую диагностику вашего автомобиля совершенно бесплатно, достаточно на любом авторынке подъехать к перекупщикам и предложить им купить ваш автомобиль…

 
 
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Холодным зимним вечером нет ничего лучше, чем остаться дома и провести время за чашечкой вкусного чая, укутавшись в плед. И поэтому Фактрум предлагает читателю...

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