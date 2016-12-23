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В пустыне выпал снег: редчайшее природное явление в потрясающих фотографиях

23.12.2016 17:44 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем поразительными фотографиями белого снега, который лежит на оранжево-жёлтом песке Сахары!

В пустыне выпал снег: редчайшее природное явление в потрясающих фотографиях
Источник фотографий: Boredpanda.com

Эти удивительные кадры поймал в свой объектив пожилой фотограф из Алжира Карим Боучетата.

В пустыне выпал снег: редчайшее природное явление в потрясающих фотографиях

Все были поражены, когда увидели, как снег падает в пустыне. Это очень редкое зрелище.

В пустыне выпал снег: редчайшее природное явление в потрясающих фотографиях

Снег лежал в Сахаре почти целый день, но на следующее утро уже растаял
«Это второй раз в моей жизни, когда я вижу снегопад в пустыне. Первый раз я был свидетелем этому чуду в феврале 1979 года» — говорит фотограф.

В пустыне выпал снег: редчайшее природное явление в потрясающих фотографиях

В пустыне выпал снег: редчайшее природное явление в потрясающих фотографиях

В пустыне выпал снег: редчайшее природное явление в потрясающих фотографиях

В пустыне выпал снег: редчайшее природное явление в потрясающих фотографиях

В пустыне выпал снег: редчайшее природное явление в потрясающих фотографиях

 
 
Ссылка на источник 218
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Пустыня Сахара — последнее место, где ожидаешь увидеть снег. Температура там обычно не опускается ниже 30 градусов, а осадки выпадают крайне редко. И вот первый...

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