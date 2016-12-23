Фактрум делится с читателем поразительными фотографиями белого снега, который лежит на оранжево-жёлтом песке Сахары!

Эти удивительные кадры поймал в свой объектив пожилой фотограф из Алжира Карим Боучетата.





Все были поражены, когда увидели, как снег падает в пустыне. Это очень редкое зрелище.





Снег лежал в Сахаре почти целый день, но на следующее утро уже растаял

«Это второй раз в моей жизни, когда я вижу снегопад в пустыне. Первый раз я был свидетелем этому чуду в феврале 1979 года» — говорит фотограф.



















