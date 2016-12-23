Не стоит чрезмерно сожалеть о многих вещах в своей жизни. Однако приходит момент, когда мы осознаем, что кое-что было бы намного полезнее понять и принять как можно раньше, чтобы не приходилось делать ошибки и набивать себе шишки, учась на собственном болезненном опыте. Какие же эти 7 важных жизненных уроков?





1. Живите здесь и сейчас

Мы тратим неимоверно много времени, рефлексируя над прошлым или планируя будущее, а вот настоящий момент или то, что происходит с нами именно здесь и именно сейчас, беспечно упускаем. Счастье существует только в настоящем времени, ведь прошлое закончилось, а будущее пока не наступило, следовательно, настоящий момент – это все, что нам принадлежит. Остановитесь и оглянитесь по сторонам, и если вы уловите его, то вы, возможно, даже перестанете ощущать, как неумолимо и безвозвратно пролетает время.

2. Не руководствуйтесь тем, что вы «должны» и «не должны» делать

Общество или ожидания нашей семьи, как правило, заставляют нас полагать, что мы что-то должны или не должны делать: «я должен поступить в университет, а потом в аспирантуру» или «я не должен становиться художником, потому что программисты, например, зарабатывают гораздо больше». Мы все становимся заложниками «долженствования», но кому на самом деле пойдут на пользу наши жертвы? Зачем нам необходимо чье-то разрешение? Кому мы пытаемся угодить? Живите своей жизнью так, как хотите – и это единственный способ быть счастливым. Перестаньте ограничивать себя из-за ожиданий других людей.

3. Не преувеличивайте вещи, людей, события

Наш разум может активно работать против нас, потому мы взращиваем и лелеем внутри себя страхи и эмоции, полностью нас поглощающие на какое-то время. Мы преувеличиваем и даже раздуваем проблемы, которые вообще могут проблемами и не являться. Мы переоцениваем и превозносим людей, которых можем вскоре напрочь забыть. Мы зацикливаемся на событиях, не имеющих никакой важности. Просто так устроен наш мозг. Когда вы снова захотите что-то преувеличить, спросите себя: «Буду ли я думать об этом завтра, через месяц, в следующем году?» В большинстве случаев ответом будет «нет».

4. Чаще смотрите своим страхам в глаза

Страхи живут в каждом из нас (некоторые из них оправданы, а некоторые нет), однако эффективный жизненный рост и развитие возможны только в случае, если вы эти страхи укротите. Помните, что большинство из них являются лишь продуктом вашего ума, но в реальности они не существуют. Просто начните это осознавать, и даже самые пугающие действия покажутся вам проще и безопаснее. А когда вы сможете расправиться хотя бы с парочкой из ваших страхов, то ощутите головокружительное чувство самого настоящего триумфа.

5. Выигрывайте гонку медленно, но уверенно

Когда мы молоды, мы ставим себе непомерные цели и хотим добиться их немедленно, а если это не удается, мы с легкостью сдаемся. Современный мир приучил нас получать что-либо в мгновение ока, и в результате мы наивно думаем, что такая молниеносность аналогично работает и с мечтами, целями и амбициями. Увы, но секрет успеха – это маленькие шаги к большим изменениям. Ставьте перед собой реальные цели и верьте, что вы находитесь на верном пути, сколько бы времени этот путь не занял.

6. Прекратите ломать голову над тем, что думают другие люди

Мы часто изводим себя и переживаем о том, что о нас думают другие: осуждают ли они нас или, возможно, они о нас плохого мнения. Суть в том, что мир вокруг вас не вращается и вращаться не может. Все окружающие люди озабочены своими проблемами, трудностями и страхами, потому вряд ли вы их настолько интересуете, как вам кажется. Честно говоря, вам должно быть откровенно плевать на то, что они думают и думают ли вообще.

7. Цените в вашей жизни всё

Одним из наиболее важных уроков жизни является признательность. С возрастом мы все больше ценим то, что имеем в нашей жизни, в том числе людей, опыт, уроки и даже наше имущество. Привейте себе эту привычку быть признательным и благодарным как можно раньше, и вы станете спокойнее и счастливее.

Текст: Flytothesky.ru