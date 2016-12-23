﻿ Как я у мужика «прикурить» попросил. Приколист, блин. 21.by
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Как я у мужика «прикурить» попросил. Приколист, блин

23.12.2016 18:05 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Как я у мужика «прикурить» попросил. Приколист, блин

Наконец своими глазами убедился в существовании кармы. Вышел в воскресенье во двор, сажусь в машину, поворачиваю ключ в зажигании и тихо про себя матерюсь, потому что аккумулятор сел не то что в ноль, а даже в минус.

И тут на моё счастье подъезжает мужичок из соседнего подъезда на хёндэ, паркуется рядом. Я сразу в голове план сочинил, как завестись от его аккумулятора. Далее диалог:

— Добрый день, можно от вашей машины прикуриться?

— Да, конечно.

Ну я и пошёл к багажнику, достал провода, открыл капот, подцепился к себе… Стою жду соседа, пока он капот у себя откроет.

А чувак как-то не торопится. Залез в машину с пассажирской передней двери и как будто что-то там ищет. Так прошло, наверное, с минуту. И тут сосед вылезает из машины и протягивает мне… ПРИКУРИВАТЕЛЬ!!!

Ладно, предположим, сам виноват и плохо объяснил, что я хочу от человека…

 
 
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Случай этот Фактрум подслушал на одном из форумов. И разумеется, спешит поделиться им с читателем!

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