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15 замечательных анекдотов, которые сделают ваш день прекрасным

23.12.2016 18:00 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А ещё можно прочитать новые и крутые анекдоты на Фактруме, которые точно сделают ваше день незабываемым!

15 замечательных анекдотов, которые сделают ваш день прекрасным

— Вот тебе полторы тысячи, как ты просила.
— А почему не две?
— Это ты сейчас на каком языке «спасибо» сказала?

 
 
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Для того, чтобы день был отличным, нужно не так много. Можно попробовать отпроситься пораньше с работы, вкусно поужинать и пораньше лечь спать.

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