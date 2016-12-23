А ещё можно прочитать новые и крутые анекдоты на Фактруме, которые точно сделают ваше день незабываемым!





— Вот тебе полторы тысячи, как ты просила.

— А почему не две?

— Это ты сейчас на каком языке «спасибо» сказала?