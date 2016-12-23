|
15 замечательных анекдотов, которые сделают ваш день прекрасным
23.12.2016 18:00 — Калейдоскоп | Фактрум
А ещё можно прочитать новые и крутые анекдоты на Фактруме, которые точно сделают ваше день незабываемым!
— Вот тебе полторы тысячи, как ты просила.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для того, чтобы день был отличным, нужно не так много. Можно попробовать отпроситься пораньше с работы, вкусно поужинать и пораньше лечь спать.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии