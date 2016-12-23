Фактрум рассказывает анекдот про старого и умного еврея и офицера, которым посчастливилось (или не посчастливилось) ехать в одном купе!





В начале 1900-х годов старый еврей ехал один в купе по Транссибирской железной дороге. На очередной станции к нему в купе подсел офицер царской армии. Какое-то время они ехали молча. Внезапно офицер схватил еврея за грудки и потребовал ответа:

— Скажи, почему вы, евреи, настолько сообразительнее других?!

Еврей чуть помолчал, затем ответил:

— Потому что мы едим селёдку.

Офицер отступил, и они продолжили путешествие. Вскоре еврей достал кусок селёдки и начал есть. Офицер спросил:

— Сколько есть у вас ещё селёдки?

— Десяток будет.

— Сколько вы за это хотите?

— Двадцать рублей (немалая сумма на то время).

Офицер достал деньги и отдал еврею. Старик дал ему селедку, тот попробовал кусочек, и застыл:

— Чёрт побери, да в Москве я бы купил всю эту селедку за несколько копеек!

— Вот видите, — сказал еврей, — уже подействовало.