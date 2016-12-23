|
Как обычная селёдка помогла еврею убедить русского в своей сообразительности
23.12.2016 18:19 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает анекдот про старого и умного еврея и офицера, которым посчастливилось (или не посчастливилось) ехать в одном купе!
В начале 1900-х годов старый еврей ехал один в купе по Транссибирской железной дороге. На очередной станции к нему в купе подсел офицер царской армии. Какое-то время они ехали молча. Внезапно офицер схватил еврея за грудки и потребовал ответа:
— Скажи, почему вы, евреи, настолько сообразительнее других?!
Еврей чуть помолчал, затем ответил:
— Потому что мы едим селёдку.
Офицер отступил, и они продолжили путешествие. Вскоре еврей достал кусок селёдки и начал есть. Офицер спросил:
— Сколько есть у вас ещё селёдки?
— Десяток будет.
— Сколько вы за это хотите?
— Двадцать рублей (немалая сумма на то время).
Офицер достал деньги и отдал еврею. Старик дал ему селедку, тот попробовал кусочек, и застыл:
— Чёрт побери, да в Москве я бы купил всю эту селедку за несколько копеек!
— Вот видите, — сказал еврей, — уже подействовало.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об уме и изворотливости евреев ходят легенды. Ещё бы, ведь только они могут купить вещь за 5 рублей, а продать её за 20, ещё и убедив клиента в том, что сделка...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии