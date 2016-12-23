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Как обычная селёдка помогла еврею убедить русского в своей сообразительности

23.12.2016 18:19 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает анекдот про старого и умного еврея и офицера, которым посчастливилось (или не посчастливилось) ехать в одном купе!

Как обычная селёдка помогла еврею убедить русского в своей сообразительности

В начале 1900-х годов старый еврей ехал один в купе по Транссибирской железной дороге. На очередной станции к нему в купе подсел офицер царской армии. Какое-то время они ехали молча. Внезапно офицер схватил еврея за грудки и потребовал ответа:

— Скажи, почему вы, евреи, настолько сообразительнее других?!

Еврей чуть помолчал, затем ответил:

— Потому что мы едим селёдку.

Офицер отступил, и они продолжили путешествие. Вскоре еврей достал кусок селёдки и начал есть. Офицер спросил:

— Сколько есть у вас ещё селёдки?

— Десяток будет.

— Сколько вы за это хотите?

— Двадцать рублей (немалая сумма на то время).

Офицер достал деньги и отдал еврею. Старик дал ему селедку, тот попробовал кусочек, и застыл:

— Чёрт побери, да в Москве я бы купил всю эту селедку за несколько копеек!

— Вот видите, — сказал еврей, — уже подействовало.

 
 
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Об уме и изворотливости евреев ходят легенды. Ещё бы, ведь только они могут купить вещь за 5 рублей, а продать её за 20, ещё и убедив клиента в том, что сделка...

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