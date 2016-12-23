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Топ-20 анекдотов недели, которые смогут рассмешить вас до слёз

23.12.2016 18:15 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Обязательно расскажите новые потрясающие анекдоты от Фактрума всем своим друзьям и знакомым!

Топ-20 анекдотов недели, которые смогут рассмешить вас до слёз

В Югре зафиксировали рекордную температуру в минус 62 градуса. Хоть бы напал, что ли, кто, такая температура пропадает!

 
 
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После напряженного трудового дня так хочется расслабиться. Можно отправиться на прогулку по заснеженным городским улицам или сходить в гости к друзьям.

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