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Топ-20 анекдотов недели, которые смогут рассмешить вас до слёз
23.12.2016 18:15 — Калейдоскоп | Фактрум
Обязательно расскажите новые потрясающие анекдоты от Фактрума всем своим друзьям и знакомым!
В Югре зафиксировали рекордную температуру в минус 62 градуса. Хоть бы напал, что ли, кто, такая температура пропадает!
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После напряженного трудового дня так хочется расслабиться. Можно отправиться на прогулку по заснеженным городским улицам или сходить в гости к друзьям.
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