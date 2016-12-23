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Фото бывшей наркоманки до и после – впечатляющая разница!

24.12.2016 15:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Четыре года без наркотиков изменяют человека до неузнаваемости в лучшую сторону. Просто посмотрите на 26-летнюю Дею Холл.

Дея разместила в Сети свои фотографии до и после ее выздоровления. В это очень трудно поверить, но на обеих фотографиях вы видите одного и того же человека.

Фото бывшей наркоманки до и после – впечатляющая разница!

 Празднуя четырехлетие своей свободы от героина и метамфетаминов, Дея Холл написала вдохновляющий пост в Facebook.

«Сегодня исполняется 4 года, как я свободна от героина и метамфетаминов. Верхняя левая фотография – это я в период самой сильной зависимости, я кололась внутривенно и, как и большинство наркоманов, постепенно деградировала. Нижняя левая фотография – это я в день моего ареста 6 декабря 2012 года, и именно в этот день я вручила себя в руки Бога! С Божьей помощью я вскоре получу степень бакалавра и надеюсь, что когда-нибудь стану тюремным миссионером».

Фото бывшей наркоманки до и после – впечатляющая разница!

Дея теперь молодая мама, и она никогда не упускает возможности поддержать и вдохновить людей, борющихся с наркоманией.

Фото бывшей наркоманки до и после – впечатляющая разница!

 «Моему ребенку полтора года, и каждый день я благодарю Бога за то, что вырвалась из того ада, в котором я жила!»

Фото бывшей наркоманки до и после – впечатляющая разница!

 Разница между сегодняшней Деей Холл и Деей четыре года назад разительна. Она рассказывает, что ее зависимость началась еще в подростковом возрасте. Начиналось все с обезболивающих средств, а затем в ход пошел героин и метамфетамины.

Фото бывшей наркоманки до и после – впечатляющая разница!

Дея никогда всерьез не собиралась завязывать с наркотиками, пока в 2012 году не отправилась с визитом к своему деду. При виде внучки старик сказал, что ему больно смотреть на неё.

Через две недели Дею арестовали и отправили в тюрьму, и пока она находилась в заключении, её дед умер. Узнав о его смерти, она сразу же отказалась от наркотиков.

Фото бывшей наркоманки до и после – впечатляющая разница!

Дея прекратила поддерживать общение со всеми своими наркозависимыми друзьями, и с тех пор больше ни разу к наркотикам не прикоснулась.

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Четыре года без наркотиков изменяют человека до неузнаваемости в лучшую сторону. Просто посмотрите на 26-летнюю Дею Холл. Дея разместила в Сети свои фотографии до и...

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