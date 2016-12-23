Четыре года без наркотиков изменяют человека до неузнаваемости в лучшую сторону. Просто посмотрите на 26-летнюю Дею Холл .

Дея разместила в Сети свои фотографии до и после ее выздоровления. В это очень трудно поверить, но на обеих фотографиях вы видите одного и того же человека.





Празднуя четырехлетие своей свободы от героина и метамфетаминов, Дея Холл написала вдохновляющий пост в Facebook.

«Сегодня исполняется 4 года, как я свободна от героина и метамфетаминов. Верхняя левая фотография – это я в период самой сильной зависимости, я кололась внутривенно и, как и большинство наркоманов, постепенно деградировала. Нижняя левая фотография – это я в день моего ареста 6 декабря 2012 года, и именно в этот день я вручила себя в руки Бога! С Божьей помощью я вскоре получу степень бакалавра и надеюсь, что когда-нибудь стану тюремным миссионером».





Дея теперь молодая мама, и она никогда не упускает возможности поддержать и вдохновить людей, борющихся с наркоманией.





«Моему ребенку полтора года, и каждый день я благодарю Бога за то, что вырвалась из того ада, в котором я жила!»





Разница между сегодняшней Деей Холл и Деей четыре года назад разительна. Она рассказывает, что ее зависимость началась еще в подростковом возрасте. Начиналось все с обезболивающих средств, а затем в ход пошел героин и метамфетамины.





Дея никогда всерьез не собиралась завязывать с наркотиками, пока в 2012 году не отправилась с визитом к своему деду. При виде внучки старик сказал, что ему больно смотреть на неё.

Через две недели Дею арестовали и отправили в тюрьму, и пока она находилась в заключении, её дед умер. Узнав о его смерти, она сразу же отказалась от наркотиков.





Дея прекратила поддерживать общение со всеми своими наркозависимыми друзьями, и с тех пор больше ни разу к наркотикам не прикоснулась.

Текст: Flytothesky.ru