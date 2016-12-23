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Сотрудники приюта для животных празднуют свой самый счастливый день. Все клетки пусты!
24.12.2016 15:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
«Что происходит, когда последнего питомца из приюта забрали в семью? Сотрудники и волонтеры забираются в пустые вольеры, чтобы отпраздновать это событие!» – так написал один счастливый работник приюта для животных в социальных сетях.
По данным приюта, 19 декабря было «усыновлено» 25 кошек и 23 собаки, но отзывчивый персонал и волонтеры не собираются на этом останавливаться в ближайшее время. «Вскоре мы примем в приют новых собак. Усыновления будут продолжаться!»
«Что происходит, когда последнего питомца забирают из приюта в семью? Волонтеры забираются в пустые вольеры и празднуют это радостное событие!»
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«Что происходит, когда последнего питомца из приюта забрали в семью? Сотрудники и волонтеры забираются в пустые вольеры, чтобы отпраздновать это событие!» – ...
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