«Что происходит, когда последнего питомца из приюта забрали в семью? Сотрудники и волонтеры забираются в пустые вольеры, чтобы отпраздновать это событие!» – так написал один счастливый работник приюта для животных в социальных сетях. Общество защиты животных из региона Пайкс-Пик (штат Колорадо) запустило весьма успешную кампанию по усыновлению бездомных животных под названием «Забери их домой на праздники». Сотрудники отменили «оплату за усыновление» для всех кошек и собак старше 5 лет в период с 18 декабря по новогоднюю ночь, дав приютским питомцам шанс обрести свой дом на Рождество. И это предложение сработало – оно привлекло людей, давно размышляющих над тем, чтобы принять в семью обездоленное животное. Такое событие действительно стоило отметить, особенно принимая во внимание тот факт, что 31% собак в приютах в конечном итоге усыпляют.





По данным приюта, 19 декабря было «усыновлено» 25 кошек и 23 собаки, но отзывчивый персонал и волонтеры не собираются на этом останавливаться в ближайшее время. «Вскоре мы примем в приют новых собак. Усыновления будут продолжаться!»

«Что происходит, когда последнего питомца забирают из приюта в семью? Волонтеры забираются в пустые вольеры и празднуют это радостное событие!»

Текст: Flytothesky.ru