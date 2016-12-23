В повседневной жизни несколько небольших проблемок могут оказаться весьма стрессовыми: скажем, непослушная молния, пригорающая сковородка или крышки от кастрюль, которых никогда нет под рукой. Это раздражает, выбивает из колеи и портит настроение с самого утра. Не отчаивайтесь, поскольку находчивые люди уже придумали достаточное количество лайфхаков, делающих вашу жизнь более комфортной. Эти поистине гениальные изобретения упростят вам ведение быта и поддержание порядка. А если в доме есть маленькие дети, то некоторые из таких полезных штучек просто бесценны.

1. Кухонный органайзер для крышек от кастрюль





Кухонные стеллажи или вешалки для кастрюль очень удобны. А если вы прикрепите к каждой кастрюле крышку, то у вас будет идеальный органайзер. Этот маленький лайфхак поможет вам не опаздывать утром на работу из-за лихорадочных поисков подходящей крышки. Теперь все они расположены идеально.

2. Штекерная панель





На штекерных панелях чудесно фиксируются разные вещи: например, на кухне на них можно развесить ложки, терки, половники и другие кухонные принадлежности. Теперь чистота и порядок обеспечены.

3. Контейнеры для влажных салфеток





Продуктовые пакеты можно отлично хранить в контейнерах от влажных салфеток, потому не отправляйте эти контейнеры по мере их опустения в мусор. Сложив туда пакеты, вы сэкономите место и в дальнейшем всегда сможете эти пакеты моментально найти, а не разыскивать их по всем кухонным углам; да и сами контейнеры выглядят вполне мило и эстетично.

4. Стеллажи, стойки и подставки для специй





В таких приспособлениях вы можете хранить не только баночки и колбочки со специями, но и эфирные масла, и даже коллекцию своих лаков для ногтей. Дизайн и цветовая гамма стоек и подставок зависят исключительно от вашей фантазии и воображения.

5. Липучки





В наших домах постоянно увеличивается количество всевозможных современных девайсов и пультов к ним. А пульты, как вы уже, наверное, заметили, имеют свойство растворяться в пространстве. На помощь могут прийти банальные липучки, с помощью которых все пульты можно, например, закрепить на стене.

6. Корзины и корзиночки





Вы можете задействовать корзинки разных размеров в качестве органайзеров, чтобы хранить в них самые разнообразные мелочи, которые обычно засоряют место в шкафах и на полках. К примеру, туда можно сложить аксессуары для волос, мелкие банные принадлежности или игрушки.

7. Хранение оберточной бумаги под потолком кладовки





Рулоны с оберточной бумагой или листы такой бумаги можно подвесить повыше к потолку, чтобы они не валялись повсюду под рукой, не мялись и не рвались. Просто натяните пару тонких лесок под потолком кладовки и сложите на них рулоны и листы.

8. Использование стенного пространства кладовки





Задействуйте стенное пространство кладовки (гардеробной) с пользой для дела. Вдоль стен вы можете развесить различные предметы по их «тематике»: шляпы, галстуки, ключи, шарфы и т.д. Так вам будет легче их отыскать, плюс у вас еще останется место, чтобы повесить одежду. Зато теперь вам не придется перерывать все шкафы в поисках любимого шарфика.

9. Мешочки для обуви





Бумажные полотенца могут аккуратно храниться в мешочках для обуви (их еще называют пыльниками), которые нередко без дела валяются по дому. Размер такого обувного мешка обычно соответствует размерам рулонов с бумажными полотенцами, что очень удобно для хранения.

10. Портативная кровать





Сэкономьте средства на покупке гостевого дивана и ограничьтесь самодельным вариантом. Все, что вам нужно сделать, это взять четыре большие наволочки и сшить их вместе. Вставьте внутрь наволочек пышные и упругие подушки, и у вас готова портативная кровать. Кстати её очень легко чистить – просто снимите наволочки и постирайте их.

Текст: Flytothesky.ru