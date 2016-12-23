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В самом огромном отеле в мире будет ресторанов и номеров больше, чем в маленьком городе

24.12.2016 16:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В самом огромном отеле в мире будет ресторанов и номеров больше, чем в маленьком городе

 Когда я посетил Мекку в 12-летнем возрасте, я был потрясен контрастностью этого города. Толпы нищих, которые якобы специально калечат себя, чтобы получить больше милостыни от паломников Хаджа и Умры, сидели на грязной улице, в то время как в десятках метрах от них, в высоких и роскошных башнях пировали богачи, даже не задумываясь о нищете и бедности.

Я видел переполненные Рендж Роверы и белые Ламборгини рядом с запряженными ослами телегами, с которых дети пытались продавать скорее всего просроченный йогурт и хлеб в пакетах для ланча паломникам, направлявшимся к Каабе.

Я разочаровался в идее религиозного паломничества хотя бы потому, что вся суть «паломничества» заключается в получении духовного опыта через преодоление преград. А это довольно сложно сделать, когда вы отправляетесь в «Святую Землю» на самолете и останавливаетесь в комфортабельном отеле.

Похоже, что этот суровый контраст между богатыми и бедными вскоре будет еще больше подчеркнут с открытием в Мекке отеля Абрадж Кудай (Крепость пустыни).

В самом огромном отеле в мире будет ресторанов и номеров больше, чем в маленьком городе

Огромное здание будет крупнейшим отелем в мире с 10 тысячами номеров и 70 ресторанами. Да, цифры правильные. И обойдется эта стройка века в колоссальную сумму в 3,5 миллиарда долларов.

Не кажется ли это вопиющим излишеством? Возможно. Однако нет никаких сомнений в том, что сей гостиничный монстр, скорее всего, будет полностью заполнен во время сезонов Хаджа и Умры.

В самом огромном отеле в мире будет ресторанов и номеров больше, чем в маленьком городе

Около двух миллионов мусульман ежегодно совершают Хадж, причем многие из них из разных стран. Умра, малое паломничество, конечно, не столь многочисленно, но в Мекке все равно собираются толпы туристов, желающих обеспечить себе вечное спасение.

В здании площадью 1,4 миллиона квадратных футов будут выделены целые этажи для членов королевской семьи. И, конечно же, там будут вертолетные площадки.

В самом огромном отеле в мире будет ресторанов и номеров больше, чем в маленьком городе

Около двух миллионов мусульман ежегодно совершают Хадж, причем многие из них из разных стран. Умра, малое паломничество, конечно, не столь многочисленно, но в Мекке все равно собираются толпы туристов, желающих обеспечить себе вечное спасение.

В здании площадью 1,4 миллиона квадратных футов будут выделены целые этажи для членов королевской семьи. И, конечно же, там будут вертолетные площадки.

В самом огромном отеле в мире будет ресторанов и номеров больше, чем в маленьком городе

Открытие отеля может быть отложено до 2018 года из-за состояния экономики Саудовской Аравии, но её все равно планируют открыть в конце следующего года.

Не стоит обольщаться, что ночь в этом здании-городе будет стоить дешево, однако, если вы готовы потратить кучу денег на религиозный отпуск, то может у вас останется что-то и на отель.

Текст: MUSTAFA GATOLLARI; перевод и адаптация Flytothesky.ru

 
 
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 Когда я посетил Мекку в 12-летнем возрасте, я был потрясен контрастностью этого города. Толпы нищих, которые якобы специально калечат себя, чтобы получить больше...

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