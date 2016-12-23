



Когда я посетил Мекку в 12-летнем возрасте, я был потрясен контрастностью этого города. Толпы нищих, которые якобы специально калечат себя, чтобы получить больше милостыни от паломников Хаджа и Умры, сидели на грязной улице, в то время как в десятках метрах от них, в высоких и роскошных башнях пировали богачи, даже не задумываясь о нищете и бедности.

Я видел переполненные Рендж Роверы и белые Ламборгини рядом с запряженными ослами телегами, с которых дети пытались продавать скорее всего просроченный йогурт и хлеб в пакетах для ланча паломникам, направлявшимся к Каабе.

Я разочаровался в идее религиозного паломничества хотя бы потому, что вся суть «паломничества» заключается в получении духовного опыта через преодоление преград. А это довольно сложно сделать, когда вы отправляетесь в «Святую Землю» на самолете и останавливаетесь в комфортабельном отеле.

Похоже, что этот суровый контраст между богатыми и бедными вскоре будет еще больше подчеркнут с открытием в Мекке отеля Абрадж Кудай





Огромное здание будет крупнейшим отелем в мире с 10 тысячами номеров и 70 ресторанами. Да, цифры правильные. И обойдется эта стройка века в колоссальную сумму в 3,5 миллиарда долларов.

Не кажется ли это вопиющим излишеством? Возможно. Однако нет никаких сомнений в том, что сей гостиничный монстр, скорее всего, будет полностью заполнен во время сезонов Хаджа и Умры.





Около двух миллионов мусульман ежегодно совершают Хадж, причем многие из них из разных стран. Умра, малое паломничество, конечно, не столь многочисленно, но в Мекке все равно собираются толпы туристов, желающих обеспечить себе вечное спасение.

В здании площадью 1,4 миллиона квадратных футов будут выделены целые этажи для членов королевской семьи. И, конечно же, там будут вертолетные площадки.





Около двух миллионов мусульман ежегодно совершают Хадж, причем многие из них из разных стран. Умра, малое паломничество, конечно, не столь многочисленно, но в Мекке все равно собираются толпы туристов, желающих обеспечить себе вечное спасение.

В здании площадью 1,4 миллиона квадратных футов будут выделены целые этажи для членов королевской семьи. И, конечно же, там будут вертолетные площадки.





Открытие отеля может быть отложено до 2018 года из-за состояния экономики Саудовской Аравии, но её все равно планируют открыть в конце следующего года.

Не стоит обольщаться, что ночь в этом здании-городе будет стоить дешево, однако, если вы готовы потратить кучу денег на религиозный отпуск, то может у вас останется что-то и на отель.

Текст: ; перевод и адаптация Flytothesky.ru