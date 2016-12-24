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Подростки жестоко поиздевались над собакой, но она выжила и все равно любит людей

25.12.2016 17:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, это метис чихуахуа Чанки, которого выкрали четыре подростка и жесточайше над ним издевались. «Это был самый кошмарный случай, которым я когда-либо занималась, абсолютно чудовищный, – призналась Кэролайн Доу, инспектор RSPCA (Королевского общества по защите животных от жестокого обращения). – Подростки давали Чанки наркотики, избивали его, сломали ему шею, а потом выбросили. Они также подожгли ему мордочку аэрозольным баллоном». «Кроме того, у Чанки были сломаны лапы. От такой жестокости просто мороз по коже», – говорит Доу.

Подростки жестоко поиздевались над собакой, но она выжила и все равно любит людей

 Все это случилось в прошлом году. Тем не менее, мы не имеем права забыть эту историю. 

Подростки жестоко поиздевались над собакой, но она выжила и все равно любит людей

 Произошедшее с Чанки привело к тому, что огромное количество людей по всему миру выступили против жестокого обращения с животными. Несмотря на то, что после всего пережитого Чанки стал более пугливым и нервным, его здоровье идет на поправку и вскоре он вернется к хозяевам. 

Подростки жестоко поиздевались над собакой, но она выжила и все равно любит людей

 Оправившись от тяжелых травм, Чанки все равно очень оптимистичен!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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