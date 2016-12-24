﻿ 391-летний бонсай, посаженный в 1625 году, пережил Хиросиму и продолжает расти. 21.by
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391-летний бонсай, посаженный в 1625 году, пережил Хиросиму и продолжает расти

25.12.2016 17:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Иногда у людей не получается следить даже за простенькими комнатными растениями, а это потрясающее дерево бонсай живет и здравствует без малого 400 лет. Его посадили в 1625, следовательно, деревцу уже стукнул 391 год. И если эта цифра вас почему-то недостаточно впечатлила, то можно добавить, что бонсай пережил атомную бомбардировку Хиросимы. Дерево принадлежало семье Ямаки, жившей в 1945 году всего в двух милях от места, куда попала бомба, унесшая жизни около 140 тысяч человек. Провидению было угодно, чтобы и дерево, и семья Ямаки выжили и даже остались относительно невредимыми.

391-летний бонсай, посаженный в 1625 году, пережил Хиросиму и продолжает расти

Бонсай сейчас находится в Вашингтонском Национальном дендрарии, он был передан туда в 1976 году в качестве подарка мастером бонсай по имени Масару Ямаки. Персонал дендрария понятия не имел о том, что дерево выжило в Хиросиме, пока в 2001 году внуки мастера Ямаки не посетили дендрарий и не рассказали работникам необыкновенную историю своего семейного бонсай.

391-летний бонсай, посаженный в 1625 году, пережил Хиросиму и продолжает расти

 Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Иногда у людей не получается следить даже за простенькими комнатными растениями, а это потрясающее дерево бонсай живет и здравствует без малого 400 лет. Его...

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