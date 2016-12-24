|
391-летний бонсай, посаженный в 1625 году, пережил Хиросиму и продолжает расти
25.12.2016 17:28 — Калейдоскоп | Flytothesky
Иногда у людей не получается следить даже за простенькими комнатными растениями, а это потрясающее дерево бонсай живет и здравствует без малого 400 лет. Его посадили в 1625, следовательно, деревцу уже стукнул 391 год. И если эта цифра вас почему-то недостаточно впечатлила, то можно добавить, что бонсай пережил атомную бомбардировку Хиросимы. Дерево
Бонсай сейчас находится в Вашингтонском Национальном дендрарии, он был передан туда в 1976 году в качестве подарка мастером бонсай по имени Масару Ямаки. Персонал дендрария понятия не имел о том, что дерево выжило в Хиросиме, пока в 2001 году внуки мастера Ямаки не посетили дендрарий и не рассказали работникам необыкновенную историю своего семейного бонсай.
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда у людей не получается следить даже за простенькими комнатными растениями, а это потрясающее дерево бонсай живет и здравствует без малого 400 лет. Его...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии