Иногда у людей не получается следить даже за простенькими комнатными растениями, а это потрясающее дерево бонсай живет и здравствует без малого 400 лет. Его посадили в 1625, следовательно, деревцу уже стукнул 391 год. И если эта цифра вас почему-то недостаточно впечатлила, то можно добавить, что бонсай пережил атомную бомбардировку Хиросимы. Дерево принадлежало семье Ямаки, жившей в 1945 году всего в двух милях от места, куда попала бомба, унесшая жизни около 140 тысяч человек. Провидению было угодно, чтобы и дерево, и семья Ямаки выжили и даже остались относительно невредимыми.





Бонсай сейчас находится в Вашингтонском Национальном дендрарии, он был передан туда в 1976 году в качестве подарка мастером бонсай по имени Масару Ямаки. Персонал дендрария понятия не имел о том, что дерево выжило в Хиросиме, пока в 2001 году внуки мастера Ямаки не посетили дендрарий и не рассказали работникам необыкновенную историю своего семейного бонсай.





Текст: Flytothesky.ru