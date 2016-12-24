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6 простых вещей, которые следует делать каждое утро

25.12.2016 17:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Первые несколько минут после пробуждения имеют очень сильное влияние на весь оставшийся день. От того, как вы их проведете, зависит не только ваше настроение, но и производительность.

6 простых вещей, которые следует делать каждое утро

Было бы просто отлично иметь будильник, который следит за вашими биологическими ритмами и подает тихий ненавязчивый сигнал в наиболее подходящее для этого время. Ведь если из глубокого сна вас выводит громкий рев будильника, то такое пробуждение отрицательно влияет на ваше самочувствие, и, не исключено, что в течение дня вы будете чувствовать себя усталым и несобранным.

Но победа над будильником – это только начало битвы.

1. Хотя бы на 15 минут забудьте о телефоне, ноутбуке или планшете.

6 простых вещей, которые следует делать каждое утро

После пробуждения вы можете разве что выключить будильник на телефоне, после чего нельзя поддаваться искушению и проверять сообщения в социальных сетях, письма в почте и т.д. На эту процедуру вы без труда найдете время в течение дня, не становитесь рабом технологий. Ваше утро должно принадлежать только вам! Кстати, помочь преодолеть соблазн поможет отключение вывода уведомлений на главный экран.

2. Замените кофе на воду с лимоном.

6 простых вещей, которые следует делать каждое утро

Чашка теплой воды с соком лимона содержит множество витаминов. Именно такой напиток следует пить по утрам до завтрака. Вода с лимоном запускает в вашем организме метаболизм, и как раз в это время он лучше всего сжигает жир, сохраняя мышечную массу. А еще лимон хорошо очищает полость рта и дает заряд энергии.

Очевидно, что такое правило может стать настоящим испытанием для кофейных наркоманов. Но уже через несколько дней вы сможете отказаться от кофе и избавиться от зависимости.

3. Правильно вставайте.

6 простых вещей, которые следует делать каждое утро

Как же мы привыкли к тому, что в случае неудач всегда можно сказать: «Я встал не с той ноги». Поэтому мы предлагаем вам раз и навсегда решить эту проблему, если, конечно же, ваш организм позволяет вам это.

Сначала следует повернуться на правый бок, затем поднять свое тело и встать с ровной спиной (не сутулясь). Это самый лучший способ подняться с кровати, он снимает напряжение с сердца и спинных мышц. Пусть правильный подъем будет вашим утренним ритуалом.

4. Обозначьте свои цели на день.

6 простых вещей, которые следует делать каждое утро

Определите перечень дел, которые вам предстоит сегодня выполнить. Сделать это можно лежа в постели, во время приготовления завтрака или в любой другой момент. При этом не нагружайте себя: ограничьтесь тремя пунктами. Что это может быть? Например, вы можете запланировать визит к врачу, посещение тренажерного зала и ланч с друзьями.

5. Растяжка или зарядка.

6 простых вещей, которые следует делать каждое утро

Этот пункт является очевидным, но все же так много людей игнорируют его. Вы можете сделать растяжку прямо в постели, просто вытянув руки, ноги и шею. Или же сделайте несколько упражнений уже после того, как вы встали с кровати. Делайте зарядку или растяжку до тех пор, пока вы окончательно не проснетесь и не «разбудите» все свои мышцы. Благодаря такому простому пункту ваше тело довольно быстро станет готовым к трудовому дню.

6. Медитируйте.

6 простых вещей, которые следует делать каждое утро

Вам может показаться, что для медитации утром совершенно нет времени. Но ведь способ и длительность вы всегда выбираете сами. Медитация может быть полезной даже тогда, когда длится всего лишь несколько секунд.

Мы рекомендуем вам сесть в удобное положение и сосредоточиться на своих мыслях. Это поможет достичь ясности ума, настроиться на благополучный и успешный день всего за одну минуту.

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Первые несколько минут после пробуждения имеют очень сильное влияние на весь оставшийся день. От того, как вы их проведете, зависит не только ваше настроение, но и...

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