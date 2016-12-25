Любите то, что делаете!





Если вы думаете, что ваша работа отвратительна, то она действительно будет отвратительной по причине вашего отношения к ней. В самом деле, если вы считаете, что ваша должность недостойна вас и вообще полный отстой, то подумайте, как ваше мнение характеризует лично вас? Пока вы не научитесь находить плюсы в том, что вы делаете, а еще лучше – получать от этого удовольствие, то вы так и будете работать на унылой работе, которая вас раздражает.

Когда же вы помогаете людям с улыбкой на лице, они вас запоминают. А иногда клиенты даже умеют от души отблагодарить работника за его человеческое и радушное отношение.

Как, например, один клиент, отблагодаривший сотрудницу аэропорта чаевыми в размере 3000 долларов за то, что она всеми силами пыталась помочь ему найти его машину.

Радель Лофтон потратила чуть больше часа, помогая расстроенному Ши Серрано отыскать его автомобиль, который находился на парковке New South в аэропорту Джорджа Буша, штат Техас.

Когда вы сошли с самолета и не можете отыскать собственное авто, вряд ли это придаст вам оптимизма. Радель Лофтон прониклась ситуацией, активно занялась поисками и в конце концов нашла машину Серрано.

«Конечно, она могла бы запросто отмахнуться от меня или выражать свое недовольство, но она этого не сделала», – сказал Серрано.

Лофтон же признается, что она помогла Серрано потому, что отлично представляет себе, каково это – потерять свою машину и тщетно пытаться её найти, хотя, как правило, персонал парковки находит машину клиента за 10-15 минут.

Сам Серрано говорит, что он дал Радель Лофтон такую огромную сумму, потому что хотел отблагодарить и показать, насколько ему было важно её искреннее участие в решении проблемы.

Текст: Flytothesky.ru