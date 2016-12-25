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Убойные шуточки и анекдоты, которые вызовут у вас приступ громкого смеха

26.12.2016 12:28 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум спешит поделиться с вами забавными анекдотами, которые могли бы произойти в реальной жизни!

Убойные шуточки и анекдоты, которые вызовут у вас приступ громкого смеха

— Привет, ну что, сегодня на ужин тоже картошка?
— Нет. Всё, хватит. Надоела твоя картофельная диета!
— Почему?
— Да на меня сегодня на улице три колорадских жука село!

 
 
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Частенько при пересказе какой-либо курьёзной ситуации получается настоящий анекдот. Наверняка, у вас самих есть несколько таких забавных анекдотов из жизни,...

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