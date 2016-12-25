Фактрум спешит поделиться с вами забавными анекдотами, которые могли бы произойти в реальной жизни!





— Привет, ну что, сегодня на ужин тоже картошка?

— Нет. Всё, хватит. Надоела твоя картофельная диета!

— Почему?

— Да на меня сегодня на улице три колорадских жука село!