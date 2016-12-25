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Скалолаз сделал свое подруге самое романтичное предложение

26.12.2016 12:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Скалолаз Луис Кардона недавно сделал своей подруге предложение, причем самым экстраординарным способом.

Скалолаз сделал свое подруге самое романтичное предложение

Кардона задал этот классический вопрос Мэдди Торп, с которой познакомился в августе 2015 года, когда они оба находились в скалолазном центре Elevation Rock Gym (Логан, штат Юта). Заручившись помощью фотографа Индии Эрл, Кардона разработал план. В то время, когда Мэдди была на вершине одного из маршрутов, друзья Луиса тихонько появились внизу, выключили все освещение и быстро украсили зал лепестками роз и светящимися гирляндами. «Сначала Мэдди была немного напугана, поскольку висела вверху в кромешной тьме, – вспоминает Луис. – А когда она поняла, что происходит, начала плакать. Затем я спустил её вниз и сделал предложение».

Скалолаз сделал свое подруге самое романтичное предложение

Скалолаз сделал свое подруге самое романтичное предложение

Скалолаз сделал свое подруге самое романтичное предложение

Скалолаз сделал свое подруге самое романтичное предложение

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Скалолаз Луис Кардона недавно сделал своей подруге предложение, причем самым экстраординарным способом. Кардона задал этот классический вопрос Мэдди Торп, с...

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