Скалолаз Луис Кардона недавно сделал своей подруге предложение, причем самым экстраординарным способом.





Кардона задал этот классический вопрос Мэдди Торп, с которой познакомился в августе 2015 года, когда они оба находились в скалолазном центре Elevation Rock Gym (Логан, штат Юта). Заручившись помощью фотографа Индии Эрл , Кардона разработал план. В то время, когда Мэдди была на вершине одного из маршрутов, друзья Луиса тихонько появились внизу, выключили все освещение и быстро украсили зал лепестками роз и светящимися гирляндами. «Сначала Мэдди была немного напугана, поскольку висела вверху в кромешной тьме, – вспоминает Луис. – А когда она поняла, что происходит, начала плакать. Затем я спустил её вниз и сделал предложение».

















Текст: Flytothesky.ru