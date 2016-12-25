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Скалолаз сделал свое подруге самое романтичное предложение
26.12.2016 12:06 — Калейдоскоп | Flytothesky
Скалолаз Луис Кардона недавно сделал своей подруге предложение, причем самым экстраординарным способом.
Кардона задал этот классический вопрос Мэдди Торп, с которой познакомился в августе 2015 года, когда они оба находились в скалолазном центре Elevation Rock Gym (Логан, штат Юта). Заручившись помощью фотографа
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Скалолаз Луис Кардона недавно сделал своей подруге предложение, причем самым экстраординарным способом. Кардона задал этот классический вопрос Мэдди Торп, с...
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