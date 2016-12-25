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Джордж Майкл: пять знаковых песен исполнителя

26.12.2016 13:02 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Британский певец Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) умер у себя дома в Оксфордшире 25 декабря, вероятно, от сердечной недостаточности. Ему было 53 года.

В музыкальную историю Джордж Майкл вошел как мультиинструменталист и автор мировых хитов 1980-х и 1990-х годов, таких ка Last Christmas и Freedom!. Многие композиции Майкл написал в составе популярнейшего дуэта Wham!, записи которого продались тиражом в 100 миллионов экземпляров. Успешной была и сольная карьера артиста.

Sputnik собрал пять самых популярных песен Джорджа Майкла.

 
 
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Автор композиции Last Christmas, которую перепевали десятки артистов со всего мира, скончался в Рождество.

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