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Джордж Майкл: пять знаковых песен исполнителя
26.12.2016 13:02 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Британский певец Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту)
В музыкальную историю Джордж Майкл вошел как мультиинструменталист и автор мировых хитов 1980-х и 1990-х годов, таких ка Last Christmas и Freedom!. Многие композиции Майкл написал в составе популярнейшего дуэта Wham!, записи которого продались тиражом в 100 миллионов экземпляров. Успешной была и сольная карьера артиста.
Sputnik собрал пять самых популярных песен Джорджа Майкла.
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Автор композиции Last Christmas, которую перепевали десятки артистов со всего мира, скончался в Рождество.
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