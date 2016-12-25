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20 великолепных анекдотов, которые точно заслуживают вашего внимания

26.12.2016 13:24 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю свежую двадцатку анекдотов, которые вызовут у вас улыбку и сделают вас центром внимания.

20 великолепных анекдотов, которые точно заслуживают вашего внимания

— Здравствуйте, это клуб тех, кто плохо слышит?
— Какой ещё гроб с мышью?

 
 
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Никому не нравятся хмурые и неприветливые люди. Поэтому стоит почаще улыбаться, и тогда к вам потянутся интересные собеседники.

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