|
20 великолепных анекдотов, которые точно заслуживают вашего внимания
26.12.2016 13:24 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю свежую двадцатку анекдотов, которые вызовут у вас улыбку и сделают вас центром внимания.
— Здравствуйте, это клуб тех, кто плохо слышит?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никому не нравятся хмурые и неприветливые люди. Поэтому стоит почаще улыбаться, и тогда к вам потянутся интересные собеседники.
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии