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20 самых смешных кулинарных провалов
26.12.2016 13:38 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам познакомиться с людьми, чьи кулинарные «шедевры» ставят под сомнение их право находиться на кухне.
Этот торт в виде Спанч Боба разрушил все мои детские мечты
Кажется, это должен был быть торт в виде собаки…
Мой домашний фалафель выглядит просто отвратительно
Вот что бывает, если забыть про бутерброды…
Эта картошка-фри и наггетсы убрали все различия между белым и чёрным
Думаю, что подлива не должна быть такого цвета…
Всё-таки стоило положить пиццу на противень
Попытка использовать специальный каменный круг для пиццы потерпела поражение
Это был эксперимент по с M&M и кипятком, чтобы получить горячий шоколад
Что-то пошло не так с этим рождественским печеньем
Пригоревшие спагетти похожи на произведение современного искусства
О, это… пряники?..
Соус получился слишком густым
Эти печённые яблоки вышли слишком запеченными
Было не лучшей мыслью поставить тыкву в микроволновку
Это блинчики!
Вот что происходит, когда ты действительно используешь только два ингредиента
Только что я сжёг макароны! Я не умею готовить…
Эти два яйца слишком долго готовились и теперь смотрят на меня с укором
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Быть хорошим кулинаром дано далеко не каждому. Но уж с приготовлением простой яичницы или макарон может справиться даже школьник. Или нет?
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