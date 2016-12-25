﻿ 20 самых смешных кулинарных провалов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

20 самых смешных кулинарных провалов

26.12.2016 13:38 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум предлагает вам познакомиться с людьми, чьи кулинарные «шедевры» ставят под сомнение их право находиться на кухне.

Этот торт в виде Спанч Боба разрушил все мои детские мечты

20 самых смешных кулинарных провалов
Источник фотографий: Buzzfeed.com

Кажется, это должен был быть торт в виде собаки…

20 самых смешных кулинарных провалов

Мой домашний фалафель выглядит просто отвратительно

20 самых смешных кулинарных провалов

Вот что бывает, если забыть про бутерброды…

20 самых смешных кулинарных провалов

Эта картошка-фри и наггетсы убрали все различия между белым и чёрным

20 самых смешных кулинарных провалов

Думаю, что подлива не должна быть такого цвета…

20 самых смешных кулинарных провалов

Всё-таки стоило положить пиццу на противень

20 самых смешных кулинарных провалов

Попытка использовать специальный каменный круг для пиццы потерпела поражение

20 самых смешных кулинарных провалов

Это был эксперимент по с M&M и кипятком, чтобы получить горячий шоколад

20 самых смешных кулинарных провалов

Что-то пошло не так с этим рождественским печеньем

20 самых смешных кулинарных провалов

Пригоревшие спагетти похожи на произведение современного искусства

20 самых смешных кулинарных провалов

О, это… пряники?..

20 самых смешных кулинарных провалов

Соус получился слишком густым

20 самых смешных кулинарных провалов

Эти печённые яблоки вышли слишком запеченными

20 самых смешных кулинарных провалов

Было не лучшей мыслью поставить тыкву в микроволновку

20 самых смешных кулинарных провалов

Это блинчики!

20 самых смешных кулинарных провалов

Вот что происходит, когда ты действительно используешь только два ингредиента

20 самых смешных кулинарных провалов

Только что я сжёг макароны! Я не умею готовить…

20 самых смешных кулинарных провалов

Эти два яйца слишком долго готовились и теперь смотрят на меня с укором

20 самых смешных кулинарных провалов

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Быть хорошим кулинаром дано далеко не каждому. Но уж с приготовлением простой яичницы или макарон может справиться даже школьник. Или нет?

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
20 великолепных анекдотов, которые точно заслуживают вашего внимания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика