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Сможете ли вы угадать все сериалы, которые зашифрованы на изображении?
26.12.2016 18:28 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам попробовать свои силы и отгадать все 34 сериала, которые художница Леся Гусева, автор комиксов о Крошке Ши, зашифровала в этом милом рисунке!
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Огромное количество людей любит смотреть сериалы, проводя за ними много времени. И во всех сериалах есть какая-нибудь отличительная черта, благодаря которой...
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