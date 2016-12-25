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Сможете ли вы угадать все сериалы, которые зашифрованы на изображении?

26.12.2016 18:28 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вам попробовать свои силы и отгадать все 34 сериала, которые художница Леся Гусева, автор комиксов о Крошке Ши, зашифровала в этом милом рисунке!

Сможете ли вы угадать все сериалы, которые зашифрованы на изображении?
Aif.ru

Ответы

Сможете ли вы угадать все сериалы, которые зашифрованы на изображении?

  1. Фото Кеннеди — «11/22/63»
  2. Розовый мишка — «Во все тяжкие»
  3. Красное яблоко — «Отчаянные домохозяйки»
  4. Табличка под креслом — «Теория большого взрыва»
  5. Енот — «Белый воротничок»
  6. Дым за окном — «Остаться в живых»
  7. Тардис за окном — «Доктор Кто»
  8. Баскетбольный мяч — «Форс-мажоры»
  9. Бокал вина — «Город хищниц»
  10. Набор ножей — «Декстер»
  11. Ноутбук и туфля — «Секс в большом городе»
  12. Соус и чашка с палочками — «Я — зомби»
  13. Черепашка под столом — «Элементарно»
  14. Карты — «Карточный домик»
  15. Первый плакат — «Секретные материалы»
  16. Плакат с рыбками — «Фарго»
  17. Кинжал Тёмного на камине — «Однажды в сказке»
  18. Ёлочный шарик — «Флэш»
  19. Импала на рояле — «Сверхъестественное»
  20. Бу играет на рояле — «Два с половиной человека»
  21. Пиво около телевизора — «Симпсоны»
  22. Изображение в телевизоре — «Аббатство Даунтон»
  23. Череп на плакате — «Шерлок»
  24. Кафе за правым окном — «Бесстыдники»
  25. Трехглазый ворон за окном — «Игра престолов»
  26. Бумажный журавлик — «Побег»
  27. Заяц ест таблетку — «Области тьмы
  28. Енотик показывает «Тссс» — Милые обманщицы
  29. Красная рожица — «Менталист»
  30. Трость — «Доктор Хаус»
  31. Бронежилет — «Касл»
  32. Шляпа шерифа — «Ходячие мертвецы»
  33. Желтый зонтик — «Как я встретил вашу маму»
  34. Дверь с желтой рамкой — «Друзья»
 
 
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Огромное количество людей любит смотреть сериалы, проводя за ними много времени. И во всех сериалах есть какая-нибудь отличительная черта, благодаря которой...

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