﻿ Великолепные анекдоты из Одессы, таки шоб вы почувствовали её колорит. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Великолепные анекдоты из Одессы, таки шоб вы почувствовали её колорит

26.12.2016 19:17 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум предлагает вам окунуться в этот маленький и уютный мир и прочитать по-настоящему прекрасные одесские анекдоты!

Великолепные анекдоты из Одессы, таки шоб вы почувствовали её колорит
Vashgid.od.ua

— Сарочка, ты постирала вещи Абрамчику?
— Нет, маменька.
— Плохо, Сарочка! Абрамчик расстроится.
На следующий день:
— Сарочка, ты постирала вещи Абрамчику?
— Да, маменька.
— Это плохо, Сарочка, плохо…
— Но почему, маменька?
— Потому шо, кто тебе разрешал трогать мою стиральную машинку?

 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы ещё не были в Одессе, то вы многое потеряли. Атмосфера этого города настолько прекрасна, что все туристы, приехав, тут же начинают улыбаться во весь рот.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Школьница втайне фотографировала своего одноклассника, чья рубашка по цвету всегда совпадала с его напитком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика