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Великолепные анекдоты из Одессы, таки шоб вы почувствовали её колорит
26.12.2016 19:17 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам окунуться в этот маленький и уютный мир и прочитать по-настоящему прекрасные одесские анекдоты!
— Сарочка, ты постирала вещи Абрамчику?
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Если вы ещё не были в Одессе, то вы многое потеряли. Атмосфера этого города настолько прекрасна, что все туристы, приехав, тут же начинают улыбаться во весь рот.
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