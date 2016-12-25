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— Сарочка, ты постирала вещи Абрамчику?

— Нет, маменька.

— Плохо, Сарочка! Абрамчик расстроится.

На следующий день:

— Сарочка, ты постирала вещи Абрамчику?

— Да, маменька.

— Это плохо, Сарочка, плохо…

— Но почему, маменька?

— Потому шо, кто тебе разрешал трогать мою стиральную машинку?