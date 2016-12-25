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Женщина подкармливает птиц и делает потрясающие снимки пернатых крупным планом
26.12.2016 19:29 — Калейдоскоп | Flytothesky
Когда Лиза М. Ка переехала из Германии в штат Мичиган к своему мужу, она заметила, что погода и сезоны весьма схожи в обеих странах, но вот птицы совершенно разные.
«Я хотела подобраться к птицам поближе и рассмотреть их, потому и установила кормушку с оснащенной датчиком движения мини-камерой, которая запечатлевает пернатых в момент, когда они прилетают поесть», –
Когда Лиза опубликовала полученные фото в Facebook, они немедленно вызвали огромный интерес. И тогда она решила завести свой блог. Больше фотографий вы можете увидеть в
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Когда Лиза М. Ка переехала из Германии в штат Мичиган к своему мужу, она заметила, что погода и сезоны весьма схожи в обеих странах, но вот птицы совершенно разные. «Я...
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