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Женщина подкармливает птиц и делает потрясающие снимки пернатых крупным планом

26.12.2016 19:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда Лиза М. Ка переехала из Германии в штат Мичиган к своему мужу, она заметила, что погода и сезоны весьма схожи в обеих странах, но вот птицы совершенно разные.

«Я хотела подобраться к птицам поближе и рассмотреть их, потому и установила кормушку с оснащенной датчиком движения мини-камерой, которая запечатлевает пернатых в момент, когда они прилетают поесть», – рассказала Лиза, теперь уже жительница округа Макомб.

Когда Лиза опубликовала полученные фото в Facebook, они немедленно вызвали огромный интерес. И тогда она решила завести свой блог. Больше фотографий вы можете увидеть в Tumblr.

Женщина подкармливает птиц и делает потрясающие снимки пернатых крупным планом

Женщина подкармливает птиц и делает потрясающие снимки пернатых крупным планом

Женщина подкармливает птиц и делает потрясающие снимки пернатых крупным планом

Женщина подкармливает птиц и делает потрясающие снимки пернатых крупным планом

Женщина подкармливает птиц и делает потрясающие снимки пернатых крупным планом

Женщина подкармливает птиц и делает потрясающие снимки пернатых крупным планом

Женщина подкармливает птиц и делает потрясающие снимки пернатых крупным планом

Женщина подкармливает птиц и делает потрясающие снимки пернатых крупным планом

Женщина подкармливает птиц и делает потрясающие снимки пернатых крупным планом

Женщина подкармливает птиц и делает потрясающие снимки пернатых крупным планом

 
 
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Когда Лиза М. Ка переехала из Германии в штат Мичиган к своему мужу, она заметила, что погода и сезоны весьма схожи в обеих странах, но вот птицы совершенно разные. «Я...

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