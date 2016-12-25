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Школьница втайне фотографировала своего одноклассника, чья рубашка по цвету всегда совпадала с его напитком

26.12.2016 19:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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И сделала его знаменитостью!

Брайан Милан, 16-летний ученик средней школы из Стаффорда (штат Вирджиния), стал интернет-знаменитостью по очень забавной причине. Однажды он решил в шутку подбирать себе рубашку по цвету, гармонирующему с его напитком, который он брал с собой в школу. Вскоре такие цветовые эксперименты заметили одноклассники, но сочли их простым совпадением.

Хлоя Алвез, одноклассница Брайана, втайне начала делать его фотографии, причем ежедневно. Когда она разместила все свои снимки в Twitter, фото на удивление стали неимоверно популярными, а количество ретвитов достигло 125000 раз.

Хлоя позже описала Брайана как «хорошего парня», но «тихого и замкнутого».

Брайан Милан, 16-летний школьник, стал интернет-знаменитостью по очень забавной причине

Школьница втайне фотографировала своего одноклассника, чья рубашка по цвету всегда совпадала с его напитком

Однажды он шутки ради решил подбирать себе рубашку под цвет своего напитка

Школьница втайне фотографировала своего одноклассника, чья рубашка по цвету всегда совпадала с его напитком

Шутка Брайана была вскоре замечена другими школьниками, но поначалу они сочли это простым совпадением

Школьница втайне фотографировала своего одноклассника, чья рубашка по цвету всегда совпадала с его напитком

Его одноклассница Хлоя Алвез втайне начала фотографировать Брайана, причем вскоре она стала делать это ежедневно

Школьница втайне фотографировала своего одноклассника, чья рубашка по цвету всегда совпадала с его напитком

Когда Хлоя разместила фотографии в Twitter, они стали неимоверно популярными, а количество ретвитов достигло 125000 раз

Школьница втайне фотографировала своего одноклассника, чья рубашка по цвету всегда совпадала с его напитком

Хлоя описала Брайана как «хорошего парня», но «тихого и замкнутого»

Школьница втайне фотографировала своего одноклассника, чья рубашка по цвету всегда совпадала с его напитком

 Текст: Flytothesky.ru

 
 
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И сделала его знаменитостью! Брайан Милан, 16-летний ученик средней школы из Стаффорда (штат Вирджиния), стал интернет-знаменитостью по очень забавной причине....

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