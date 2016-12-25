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Школьница втайне фотографировала своего одноклассника, чья рубашка по цвету всегда совпадала с его напитком
26.12.2016 19:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
И сделала его знаменитостью!
Брайан Милан, 16-летний ученик средней школы из Стаффорда (штат Вирджиния), стал интернет-знаменитостью по очень забавной причине. Однажды он решил в шутку подбирать себе рубашку по цвету, гармонирующему с его напитком, который он брал с собой в школу. Вскоре такие цветовые эксперименты заметили одноклассники, но сочли их простым совпадением.
Хлоя Алвез, одноклассница Брайана, втайне начала делать его фотографии, причем ежедневно. Когда она
Хлоя позже описала Брайана как «хорошего парня», но «тихого и замкнутого».
Брайан Милан, 16-летний школьник, стал интернет-знаменитостью по очень забавной причине
Однажды он шутки ради решил подбирать себе рубашку под цвет своего напитка
Шутка Брайана была вскоре замечена другими школьниками, но поначалу они сочли это простым совпадением
Его одноклассница Хлоя Алвез втайне начала фотографировать Брайана, причем вскоре она стала делать это ежедневно
Когда Хлоя разместила фотографии в Twitter, они стали неимоверно популярными, а количество ретвитов достигло 125000 раз
Хлоя описала Брайана как «хорошего парня», но «тихого и замкнутого»
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Школьница втайне фотографировала своего одноклассника, чья рубашка по цвету всегда совпадала с его напитком
И сделала его знаменитостью! Брайан Милан, 16-летний ученик средней школы из Стаффорда (штат Вирджиния), стал интернет-знаменитостью по очень забавной причине....
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