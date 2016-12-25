И сделала его знаменитостью!

Брайан Милан, 16-летний ученик средней школы из Стаффорда (штат Вирджиния), стал интернет-знаменитостью по очень забавной причине. Однажды он решил в шутку подбирать себе рубашку по цвету, гармонирующему с его напитком, который он брал с собой в школу. Вскоре такие цветовые эксперименты заметили одноклассники, но сочли их простым совпадением.

Хлоя Алвез, одноклассница Брайана, втайне начала делать его фотографии, причем ежедневно. Когда она разместила все свои снимки в Twitter, фото на удивление стали неимоверно популярными, а количество ретвитов достигло 125000 раз.

Хлоя позже описала Брайана как «хорошего парня», но «тихого и замкнутого».

Брайан Милан, 16-летний школьник, стал интернет-знаменитостью по очень забавной причине





Однажды он шутки ради решил подбирать себе рубашку под цвет своего напитка





Шутка Брайана была вскоре замечена другими школьниками, но поначалу они сочли это простым совпадением





Его одноклассница Хлоя Алвез втайне начала фотографировать Брайана, причем вскоре она стала делать это ежедневно





Когда Хлоя разместила фотографии в Twitter, они стали неимоверно популярными, а количество ретвитов достигло 125000 раз





Хлоя описала Брайана как «хорошего парня», но «тихого и замкнутого»





Текст: Flytothesky.ru