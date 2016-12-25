﻿ Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков. 21.by
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Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

26.12.2016 19:33 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю 20 лучших сообщений о котиках этого года, которые стопроцентно вызовут слёзы от смеха и умиления!

Я оставила своего кота на пять минут. Он залез всеми четырьмя лапами на конверт. Почему?!

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков
Источник изображений: Boredpanda.com

Его прибытие было предсказано древними фресками

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Я потратил два долбанных часа на поиск своего кота!

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

— Давай посадим кошачью мяту. — говорили они. — Она защищает от москитов. Что может пойти не так? — говорили они.

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Не говори со мной, или с моим сыном, или с сыном моего сына, или с сыном сына моего сына

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Мои родители поставили рождественские украшения. Скажите, зачем мой кот изображает Иисуса?

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Я точно уверена, что моя кошка смотрит уроки по макияжу на YouTube, пока я на работе…

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Хореография этих девушек настолько поразительна, что я бы наняла их

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Я видел Избранного сегодня утром

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Моя кошка только что родила под нашей ёлкой

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Я дал своему коту кошачью мяту и он лежит так уже 2 часа

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Мой кот всегда прикрывает свои интимные места, когда спит на спине, потому что он является порядочным членом общества

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Это был сложный тест, но я его выдержал

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Она села в полночный поезд и поехала, куда глаза глядят

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Мой кот застрял между двумя стеклянными дверями. Я плачу от смеха!

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Этот кот поехал со мной на лифте, чтобы встретиться со своей подружкой

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Они вместе уже больше года

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Я правда завидую этому коту и его подвесному мосту

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

Я должен сказать, что это лучшая фотография, где есть кот и человек, хотя бы потому, что их причёски совпадают

Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков

 
 
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Если у человека есть котик, то человек точно счастлив. Этот же принцип действует и наоборот, котики тоже счастливы, что у них есть замечательные хозяева....

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