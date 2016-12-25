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Топ-20 самых смешных твитов уходящего года про котиков
26.12.2016 19:33 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю 20 лучших сообщений о котиках этого года, которые стопроцентно вызовут слёзы от смеха и умиления!
Я оставила своего кота на пять минут. Он залез всеми четырьмя лапами на конверт. Почему?!
Его прибытие было предсказано древними фресками
Я потратил два долбанных часа на поиск своего кота!
— Давай посадим кошачью мяту. — говорили они. — Она защищает от москитов. Что может пойти не так? — говорили они.
Не говори со мной, или с моим сыном, или с сыном моего сына, или с сыном сына моего сына
Мои родители поставили рождественские украшения. Скажите, зачем мой кот изображает Иисуса?
Я точно уверена, что моя кошка смотрит уроки по макияжу на YouTube, пока я на работе…
Хореография этих девушек настолько поразительна, что я бы наняла их
Я видел Избранного сегодня утром
Моя кошка только что родила под нашей ёлкой
Я дал своему коту кошачью мяту и он лежит так уже 2 часа
Мой кот всегда прикрывает свои интимные места, когда спит на спине, потому что он является порядочным членом общества
Это был сложный тест, но я его выдержал
Она села в полночный поезд и поехала, куда глаза глядят
Мой кот застрял между двумя стеклянными дверями. Я плачу от смеха!
Этот кот поехал со мной на лифте, чтобы встретиться со своей подружкой
Они вместе уже больше года
Я правда завидую этому коту и его подвесному мосту
Я должен сказать, что это лучшая фотография, где есть кот и человек, хотя бы потому, что их причёски совпадают
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Если у человека есть котик, то человек точно счастлив. Этот же принцип действует и наоборот, котики тоже счастливы, что у них есть замечательные хозяева....
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