Фактрум рассказывает уморительную историю, в которой желание официанта угодить гостю вылилось в один сплошной анекдот!





Старик Голдштейн десять лет ходил в один и тот же ресторан в Нижнем Ист-Сайде. Каждый день он начинал с одного и того же — перлового супа. Как-то раз, едва он зашёл, официант тут же подал ему на стол тарелку супа.

— Я хочу, чтобы вы попробовали перловый суп! — сказал Голдштейн, когда официант развернулся уходить.

— В чем дело? — говорит официант. — Вы ежедневно заказываете перловый суп.

— Я хочу, чтобы вы попробовали перловый суп. — повторил Голдштейн.

— Вы не желаете перловый суп? — сказал официант. — Я принесу вам что-то другое.

— Я хочу, чтобы вы попробовали перловый суп! — упрямо повторил Голдштейн.

— Ну, хорошо, хорошо, я попробую перловый суп, — устало сказал официант. — А где ложка?

— Aгa!!!