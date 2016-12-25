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Один еврей никогда не изменял своим привычкам, но однажды всё пошло наперекосяк!
26.12.2016 20:01 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает уморительную историю, в которой желание официанта угодить гостю вылилось в один сплошной анекдот!
Старик Голдштейн десять лет ходил в один и тот же ресторан в Нижнем Ист-Сайде. Каждый день он начинал с одного и того же — перлового супа. Как-то раз, едва он зашёл, официант тут же подал ему на стол тарелку супа.
— Я хочу, чтобы вы попробовали перловый суп! — сказал Голдштейн, когда официант развернулся уходить.
— В чем дело? — говорит официант. — Вы ежедневно заказываете перловый суп.
— Я хочу, чтобы вы попробовали перловый суп. — повторил Голдштейн.
— Вы не желаете перловый суп? — сказал официант. — Я принесу вам что-то другое.
— Я хочу, чтобы вы попробовали перловый суп! — упрямо повторил Голдштейн.
— Ну, хорошо, хорошо, я попробую перловый суп, — устало сказал официант. — А где ложка?
— Aгa!!!
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Говорят, что привычка — вторая натура. Например, многие заказывают в ресторане одно и то же любимое блюдо, и часто официанты уже с порога предугадывают ваши...
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