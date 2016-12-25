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Забавные анекдоты обо всём на свете, которые вызовут у вас неконтролируемый смех
26.12.2016 20:16 — Калейдоскоп | Фактрум
Но редакция Фактрума искренне надеется, что вы сможете уделить пять минут нашим свежим и уморительным анекдотам.
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В предновогодней суете бывает сложно найти лишнюю минутку, чтобы отдохнуть. Нужно же купить продукты, нарядить ёлку, найти подарки всем близким и родным…
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