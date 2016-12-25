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Вопрос на кулинарном форуме:

— А нужно ли добавлять масло в тарталетки с черной икрой?

Комментарий:

— Да будьте вы прокляты!