﻿ Забавные анекдоты обо всём на свете, которые вызовут у вас неконтролируемый смех. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Забавные анекдоты обо всём на свете, которые вызовут у вас неконтролируемый смех

26.12.2016 20:16 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Но редакция Фактрума искренне надеется, что вы сможете уделить пять минут нашим свежим и уморительным анекдотам.

Забавные анекдоты обо всём на свете, которые вызовут у вас неконтролируемый смех

Вопрос на кулинарном форуме:
— А нужно ли добавлять масло в тарталетки с черной икрой?
Комментарий:
— Да будьте вы прокляты!

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предновогодней суете бывает сложно найти лишнюю минутку, чтобы отдохнуть. Нужно же купить продукты, нарядить ёлку, найти подарки всем близким и родным…

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Животные до и после того, как их похвалили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика